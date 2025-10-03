3 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 03 октября
Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием
18:00 | 03 октября
Саратовцы попросили Александра Бастрыкина дать правовую оценку деятельности организаторов протеста против школы в Молодежном
17:36 | 03 октября
Ветеран боевых действий заявил о беспрецедентной заботе властей региона о земляках-военнослужащих
17:00 | 03 октября
В Саратове впервые состоится фестиваль исполнителей на народных инструментах «Россия нас объединила»
16:30 | 03 октября
Поисковики со всего Приволжского федерального округа участвуют в одиннадцатом окружном слёте «Никто не забыт»
14:05 | 03 октября
Фестиваль «Сделано в Саратовской области»: многообразие локальных брендов
13:50 | 03 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
13:49 | 03 октября
Новый модульный ФАП открыли в поселке Радищево Новоузенского района
13:30 | 03 октября
Заслуженный учитель отметила роль «Разговоров о важном» в развитии чувства патриотизма у школьников
13:22 | 03 октября
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В 2025 году в амбулатории поселка Красный Текстильщик появился новый рентгеновский аппарат. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Преимущество нового комплекса заключается в том, что он заменяет пленочную рентгенографию на цифровую с визуализацией изображения на мониторе. Снимки пациентов хранятся в цифровом архиве и могут быть сразу доступны врачу.

«Оборудование многофункционально, но при этом легкое и комфортное в использовании. Система оснащена программами органоавтоматики для пациентов разных возрастов и комплекции и имеет возможность выполнения всех требуемых укладок пациента – стоя, сидя и лежа. Уже проведено более 1,8 тыс рентгенологических исследований», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».