Небольшие амбулатории оснащаются современным тяжелым оборудованием

В 2025 году в амбулатории поселка Красный Текстильщик появился новый рентгеновский аппарат. Оборудование поступило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Преимущество нового комплекса заключается в том, что он заменяет пленочную рентгенографию на цифровую с визуализацией изображения на мониторе. Снимки пациентов хранятся в цифровом архиве и могут быть сразу доступны врачу.«Оборудование многофункционально, но при этом легкое и комфортное в использовании. Система оснащена программами органоавтоматики для пациентов разных возрастов и комплекции и имеет возможность выполнения всех требуемых укладок пациента – стоя, сидя и лежа. Уже проведено более 1,8 тыс рентгенологических исследований», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».