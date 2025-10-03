Саратовские врачи провели более 4 тыс. осмотров юных жителей Сватовского района

просмотров: 67

В течение двух недель врачи-педиатры и узкие специалисты под руководством главного врача Саратовской городской детской клинической больницы Ираны Мириевой в подшефном районе провели в общей сложности почти 4 тыс осмотров, пятиста детям проведен комплексный профилактический осмотр, с заключением врача-педиатра о состоянии здоровья. По итогам осмотров были даны направления на госпитализацию в стационары районной и республиканской больниц.Благодаря передвижному оборудованию выполнено 800 ультразвуковых исследований, проведены осмотры и лечение кариозных полостей детским врачом-стоматологом.По итогам осмотров сформирована информация для руководства Сватовской районной больницы о тех, кто нуждается в дополнительных методах обследования, хирургической коррекции и высокотехнологичных видах медицинской помощи. Руководством больницы были взяты на контроль все те, кто нуждается в дополнительном внимании.«Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. Выезды детских и взрослых бригад осуществляются регулярно, этот выезд стал по счету десятым. Расширяется перечень привозимого для диагностики и для проведения операций оборудования, а также количество узких специалистов. В Сватово саратовских медиков ждут, к ним выстраиваются очереди, несмотря на то, что жизнь там далеко не мирная. Врачи проявляют высокую ответственность и определенное мужество, они на деле доказывают свой профессионализм. Проводимая бригадами работа бесценна и крайне необходима», - поддержал медиков министр здравоохранения Владимир Дудаков.