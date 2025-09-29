29 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:38 | 29 сентября
Внимание к паркам: предложено увеличить финансирование на их содержание
16:30 | 29 сентября
Золотой пьедестал первенства России по микрофутзалу
15:49 | 29 сентября
Жители Молодежного ждут строительства школы
15:30 | 29 сентября
В школах и детских садах Энгельсского района и Саратова установили водоочистное оборудование
14:30 | 29 сентября
Гагаринские пенсионеры прошли через лес со специально разработанными палками
13:30 | 29 сентября
Романовские «серебряные» волонтеры встретились с коллегами из Тамбовской области
12:30 | 29 сентября
Денис Князев — победитель первенства России по биатлону
12:30 | 29 сентября
Казачьи общества региона в этом году получили более 5,6 млн. рублей на реализацию социально значимых проектов
11:30 | 29 сентября
В Саратовской области собрали почти 15 тонн пластиковых крышечек в акции «Водорослям крышка»
10:54 | 29 сентября
В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов

Здоровье / Новости
На ремонт здания пищеблока и закупку необходимого для кухни оборудования Энгельсской городской клинической больницы № 1
по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделены денежные средства в размере 19,9 млн рублей.



Здание постройки 1987 года нуждается в капитальном ремонте. Пищеблок лечебного учреждения занимает порядка 300 квадратных метров, здесь расположено несколько цехов. Необходимо выполнить замену системы водоснабжения и водоотведения, обновить вентиляцию и отопление. Пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией.

- Такая поддержка из областного бюджета долгожданна. На пищеблоке больницы лежит большая ответственность, ежедневно его повара обеспечивают лечебным питанием порядка 700 пациентов. Стационар рассчитан на 735 круглосуточных коек, из них 38 детских, 131 – для беременных и рожениц, 23 койки гастроэнтерологического профиля, а также другие. В больнице шестиразовое питание, а поварами готовится десять разнообразных диет, разработано летнее, зимнее, семидневное, десятидневное и четырнадцатидневное меню. Разнообразное и сбалансированное питание для пациентов, проходящих лечение в различных отделениях больницы – не прихоть, а важная часть лечебного процесса, способствующая скорейшему выздоровлению и восстановлению пациентов, - поделился главный врач больницы Аслан Юанов.