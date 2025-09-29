В больнице отремонтируют пищеблок, где обеспечивают лечебным питанием более 700 пациентов

просмотров: 92

Здание постройки 1987 года нуждается в капитальном ремонте. Пищеблок лечебного учреждения занимает порядка 300 квадратных метров, здесь расположено несколько цехов. Необходимо выполнить замену системы водоснабжения и водоотведения, обновить вентиляцию и отопление. Пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией.- Такая поддержка из областного бюджета долгожданна. На пищеблоке больницы лежит большая ответственность, ежедневно его повара обеспечивают лечебным питанием порядка 700 пациентов. Стационар рассчитан на 735 круглосуточных коек, из них 38 детских, 131 – для беременных и рожениц, 23 койки гастроэнтерологического профиля, а также другие. В больнице шестиразовое питание, а поварами готовится десять разнообразных диет, разработано летнее, зимнее, семидневное, десятидневное и четырнадцатидневное меню. Разнообразное и сбалансированное питание для пациентов, проходящих лечение в различных отделениях больницы – не прихоть, а важная часть лечебного процесса, способствующая скорейшему выздоровлению и восстановлению пациентов, - поделился главный врач больницы Аслан Юанов.