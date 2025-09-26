Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами

просмотров: 57



Фокус на комплексном подходе

Имплантология: эстетика, функциональность и долговечность



Именно с этой целью врачи-стоматологи клиники «ВИНИР» Дмитрий Сергеевич Бекшанов и Денис Олегович Степанов посетили международный конгресс, прошедший в Минске. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области пародонтологии и имплантологии, что сделало его уникальной площадкой для профессионального диалога.Программа конгресса была сфокусирована на самых актуальных и сложных вопросах и необходимости междисциплинарного подхода. Это напрямую соотносится с философией нашей клиники, где лечение планируется командой специалистов для достижения долгосрочного и предсказуемого результата.Особый интерес для хирургической практики представили доклады, посвящённые работе с имплантатами. Греческий спикер Александрос Манолакис раскрыл протоколы управления мягкими тканями для достижения безупречной эстетики.По словам Дмитрия Сергеевича Бекшанова: «Эта тема критически важна для обеспечения не только сиюминутного успеха операции, но и многолетней службы конструкций, что является приоритетом для нашей работы в «ВИНИР».Посещение таких мероприятий, как международный конгресс, – это не просто формальность, а стратегический шаг в развитии клиники. Обмен знаниями с коллегами из разных стран, обсуждение клинических случаев и знакомство с новыми методиками позволяют нашим специалистам:• Быть на острие прогресса: внедрять в практику самые современные и доказанные мировые стандарты лечения.• Повышать диагностическую точность: глубже понимать патологические процессы, что позволяет ставить более точные диагнозы и планировать эффективное лечение.• Предлагать пациентам больше возможностей: расширять спектр услуг за счёт передовых, а иногда и единственных в своём роде методик, доступных в регионе.Для пациентов клиники «ВИНИР» это означает одно – уверенность в том, что они получают помощь, соответствующую высшим международным стандартам. Они могут быть уверены, что лечение будет проведено с использованием передовых протоколов, а его результат будет прогнозируемым, функциональным и эстетичным., – подчеркивают