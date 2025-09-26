Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
Современная стоматология – это динамично развивающаяся область, где успех лечения определяется не только мастерством отдельного врача, но и интеграцией передового международного опыта в клиническую практику.
Именно с этой целью врачи-стоматологи клиники «ВИНИР» Дмитрий Сергеевич Бекшанов и Денис Олегович Степанов посетили международный конгресс, прошедший в Минске. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области пародонтологии и имплантологии, что сделало его уникальной площадкой для профессионального диалога.
Фокус на комплексном подходе
Программа конгресса была сфокусирована на самых актуальных и сложных вопросах и необходимости междисциплинарного подхода. Это напрямую соотносится с философией нашей клиники, где лечение планируется командой специалистов для достижения долгосрочного и предсказуемого результата.
Имплантология: эстетика, функциональность и долговечность
Особый интерес для хирургической практики представили доклады, посвящённые работе с имплантатами. Греческий спикер Александрос Манолакис раскрыл протоколы управления мягкими тканями для достижения безупречной эстетики.
По словам Дмитрия Сергеевича Бекшанова: «Эта тема критически важна для обеспечения не только сиюминутного успеха операции, но и многолетней службы конструкций, что является приоритетом для нашей работы в «ВИНИР».
Посещение таких мероприятий, как международный конгресс, – это не просто формальность, а стратегический шаг в развитии клиники. Обмен знаниями с коллегами из разных стран, обсуждение клинических случаев и знакомство с новыми методиками позволяют нашим специалистам:
• Быть на острие прогресса: внедрять в практику самые современные и доказанные мировые стандарты лечения.
• Повышать диагностическую точность: глубже понимать патологические процессы, что позволяет ставить более точные диагнозы и планировать эффективное лечение.
• Предлагать пациентам больше возможностей: расширять спектр услуг за счёт передовых, а иногда и единственных в своём роде методик, доступных в регионе.
Для пациентов клиники «ВИНИР» это означает одно – уверенность в том, что они получают помощь, соответствующую высшим международным стандартам. Они могут быть уверены, что лечение будет проведено с использованием передовых протоколов, а его результат будет прогнозируемым, функциональным и эстетичным.
«Участие в международных конгрессах – это наш вклад в будущее клиники и, что главное, в здоровье наших пациентов. Мы видим свою миссию в том, чтобы предоставлять услуги самого высокого уровня, и непрерывное образование – ключевой элемент этой стратегии», – подчеркивают Дмитрий Бекшанов и Денис Степанов.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
еrid: 2SDnjcUJ8kN
