Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами

Современная стоматология – это динамично развивающаяся область, где успех лечения определяется не только мастерством отдельного врача, но и интеграцией передового международного опыта в клиническую практику.

Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами

Именно с этой целью врачи-стоматологи клиники «ВИНИР» Дмитрий Сергеевич Бекшанов и Денис Олегович Степанов посетили международный конгресс, прошедший в Минске. Мероприятие собрало ведущих экспертов в области пародонтологии и имплантологии, что сделало его уникальной площадкой для профессионального диалога.


Фокус на комплексном подходе

Программа конгресса была сфокусирована на самых актуальных и сложных вопросах и необходимости междисциплинарного подхода. Это напрямую соотносится с философией нашей клиники, где лечение планируется командой специалистов для достижения долгосрочного и предсказуемого результата.

Имплантология: эстетика, функциональность и долговечность

Особый интерес для хирургической практики представили доклады, посвящённые работе с имплантатами. Греческий спикер Александрос Манолакис раскрыл протоколы управления мягкими тканями для достижения безупречной эстетики.

По словам Дмитрия Сергеевича Бекшанова: «Эта тема критически важна для обеспечения не только сиюминутного успеха операции, но и многолетней службы конструкций, что является приоритетом для нашей работы в «ВИНИР».

Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами

Посещение таких мероприятий, как международный конгресс, – это не просто формальность, а стратегический шаг в развитии клиники. Обмен знаниями с коллегами из разных стран, обсуждение клинических случаев и знакомство с новыми методиками позволяют нашим специалистам:

• Быть на острие прогресса: внедрять в практику самые современные и доказанные мировые стандарты лечения.
• Повышать диагностическую точность: глубже понимать патологические процессы, что позволяет ставить более точные диагнозы и планировать эффективное лечение.
• Предлагать пациентам больше возможностей: расширять спектр услуг за счёт передовых, а иногда и единственных в своём роде методик, доступных в регионе.


Для пациентов клиники «ВИНИР» это означает одно – уверенность в том, что они получают помощь, соответствующую высшим международным стандартам. Они могут быть уверены, что лечение будет проведено с использованием передовых протоколов, а его результат будет прогнозируемым, функциональным и эстетичным.

Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами

«Участие в международных конгрессах – это наш вклад в будущее клиники и, что главное, в здоровье наших пациентов. Мы видим свою миссию в том, чтобы предоставлять услуги самого высокого уровня, и непрерывное образование – ключевой элемент этой стратегии», – подчеркивают Дмитрий Бекшанов и Денис Степанов.


