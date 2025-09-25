В Балашовской районной больнице проводится магнитно-резонансная томография детям

просмотров: 94

Метод является современным и безопасным способом диагностики, позволяющим получать точные изображения внутренних органов и тканей организма ребенка. Благодаря проведению МРТ стало возможным раннее выявление патологий у детей, что значительно увеличивает вероятность успешного лечения и полного выздоровления. Ежемесячно на аппарате проводится порядка 400 исследований, около 10% из которых – детям.«Чтобы процедура прошла успешно, родителям важно правильно подготовить своего ребенка к обследованию. Прежде всего, необходима консультация врача, врач проведет осмотр, даст рекомендации относительно подготовки, исключит возможные противопоказания. Далее ребенку доступно объяснят цель обследования, ощущения во время процедуры и важность оставаться неподвижным с учетом индивидуальных особенностей возраста. Высококвалифицированные врачи и современное высокотехнологичное оборудование обеспечивают комфортное и безопасное прохождение диагностики ребенком. По направлению педиатра обследование проводится абсолютно бесплатно», - рассказал главный врач больницы Андрей Гадяцкий.Аппарат МРТ поступил в больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2022 года.