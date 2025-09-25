25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
21:36 | 25 сентября
Три инвестиционных предложения Саратовской области размещены на федеральной платформе
18:54 | 25 сентября
После перехода от арендатора к муниципалитету городской парк ждет развитие
18:02 | 25 сентября
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов
18:00 | 25 сентября
С начала года мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 13,4 тысячи жителей области
17:30 | 25 сентября
В Балашовской районной больнице проводится магнитно-резонансная томография детям
17:12 | 25 сентября
С заботой о бойцах жители Саратовской области шьют амуницию, плетут сети, сушат яблоки и отправляют письма
16:10 | 25 сентября
С начала года жители области получили 6,9 тысячи бесплатных юридических услуг
16:04 | 25 сентября
Жители Молодежного переживают за безопасность детей, учащихся во вторую смену
15:33 | 25 сентября
Неравнодушные саратовцы продолжают отстаивать права детей на новую школу
15:31 | 25 сентября
Вячеслав Тарасов: "Губернатор прикладывает максимум усилий для решения проблем в сфере ЖКХ"
Метод является современным и безопасным способом диагностики, позволяющим получать точные изображения внутренних органов и тканей организма ребенка. Благодаря проведению МРТ стало возможным раннее выявление патологий у детей, что значительно увеличивает вероятность успешного лечения и полного выздоровления. Ежемесячно на аппарате проводится порядка 400 исследований, около 10% из которых – детям.

«Чтобы процедура прошла успешно, родителям важно правильно подготовить своего ребенка к обследованию. Прежде всего, необходима консультация врача, врач проведет осмотр, даст рекомендации относительно подготовки, исключит возможные противопоказания. Далее ребенку доступно объяснят цель обследования, ощущения во время процедуры и важность оставаться неподвижным с учетом индивидуальных особенностей возраста. Высококвалифицированные врачи и современное высокотехнологичное оборудование обеспечивают комфортное и безопасное прохождение диагностики ребенком. По направлению педиатра обследование проводится абсолютно бесплатно», - рассказал главный врач больницы Андрей Гадяцкий.

Аппарат МРТ поступил в больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2022 года.