24 сентября 2025 СРЕДА
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Руководитель местного отделения Красного Креста отметил кардинальное улучшение в обеспечении саратовских льготников лекарствами

Здоровье
Алексей Захаров, председатель регионального отделения Российского Красного Креста, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Саратовской области по здравоохранению и демографии считает, что за последние несколько лет в Саратовской области произошли кардинальные изменения в лучшую сторону при обеспечении пациентов льготными лекарственными препаратами.


- Сегодня мы видим очередные конкретные шаги регионального правительства, направленные на улучшение качества жизни получателей льготных лекарственных препаратов.

По инициативе губернатора области Романа Бусаргина сегодня депутаты Саратовской областной Думы одобрили выделение дополнительных 330 миллионов рублей на лекарства. Это жизненно важная и логичная инициатива, являющаяся частью системной работы региональной власти.

Не менее значимый ее компонент — это повышение удобства самой системы выдачи льготных лекарственных препаратов. В больницах и поликлиниках региона внедряется автоматизация, которая нацелена полностью перестроить процесс изнутри, сделать его максимально понятным, прозрачным и самое главное - удобным для пациентов.

Это настоящая забота в действии: убирают лишнюю бюрократию, чтобы граждане получали жизненно важные препараты быстро и без лишних хлопот.

Такой комплексный подход — и увеличение финансирования, и модернизация процессов — подтверждает, что поддержка льготников является одним из приоритетов для властей региона.