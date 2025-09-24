Руководитель местного отделения Красного Креста отметил кардинальное улучшение в обеспечении саратовских льготников лекарствами

просмотров: 25

- Сегодня мы видим очередные конкретные шаги регионального правительства, направленные на улучшение качества жизни получателей льготных лекарственных препаратов.По инициативе губернатора области Романа Бусаргина сегодня депутаты Саратовской областной Думы одобрили выделение дополнительных 330 миллионов рублей на лекарства. Это жизненно важная и логичная инициатива, являющаяся частью системной работы региональной власти.Не менее значимый ее компонент — это повышение удобства самой системы выдачи льготных лекарственных препаратов. В больницах и поликлиниках региона внедряется автоматизация, которая нацелена полностью перестроить процесс изнутри, сделать его максимально понятным, прозрачным и самое главное - удобным для пациентов.Это настоящая забота в действии: убирают лишнюю бюрократию, чтобы граждане получали жизненно важные препараты быстро и без лишних хлопот.Такой комплексный подход — и увеличение финансирования, и модернизация процессов — подтверждает, что поддержка льготников является одним из приоритетов для властей региона.