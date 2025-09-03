В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта

просмотров: 120

Главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников провел административный обход поликлинического отделения №2, расположенного по улице Академика Жук, 29В настоящий момент в здании практически завершен первый этап капитального ремонта. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, выполнен внушительный объем работ.«Произведена замена кровли, установлен новый отопительный бойлер, модернизирована система отопления, проведена перепланировка отделения неотложной помощи и кабинетов узких специалистов, установлена новая пожарная сигнализация, новые двери и новая входная группа. Осталось выполнить небольшую, но важную деталь – установить перила. Для нас главное, чтобы все было сделано качественно», - отметил по итогам обхода Александр Овсянников.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»