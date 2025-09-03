3 сентября 2025 СРЕДА
Новости
19:00 | 02 сентября
В старейшем поликлиническом отделении в Балаково завершен первый этап капремонта
17:51 | 02 сентября
Саратовскую область на фестивале «ФормАРТ» представляет «Дорога домой»
17:20 | 02 сентября
Вожатые, курьеры, лаборанты: свыше 9,5 тысячи подростков нашли временную подработку во время летних каникул
16:10 | 02 сентября
АСИ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей
15:30 | 02 сентября
Владимир Абрамов — бронзовый призер Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе
15:19 | 02 сентября
Атаман поздравил юных казаков с началом учебного года
14:30 | 02 сентября
Саратовский музей истории специальной военной операции пополнится новым экспонатом
14:20 | 02 сентября
В Красноармейске благоустроят центральную площадь, в Хвалынске – Сад Михайловых
12:10 | 02 сентября
В Саратове открылась новая Школа креативных индустрий
11:06 | 02 сентября
Студент из Вольска стал победителем всероссийского космического проекта
Здоровье / Новости
Главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников провел административный обход поликлинического отделения №2, расположенного по улице Академика Жук, 29
В настоящий момент в здании практически завершен первый этап капитального ремонта. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, выполнен внушительный объем работ.

«Произведена замена кровли, установлен новый отопительный бойлер, модернизирована система отопления, проведена перепланировка отделения неотложной помощи и кабинетов узких специалистов, установлена новая пожарная сигнализация, новые двери и новая входная группа. Осталось выполнить небольшую, но важную деталь – установить перила. Для нас главное, чтобы все было сделано качественно», - отметил по итогам обхода Александр Овсянников.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»