80 вылетов совершено в этом году санавиацией в Саратовской области

В 2025 году санитарной авиации в Саратовской области только за восемь месяцев уже осуществлено 80 вылетов, 7 из них - в другие регионы.Пациенты санавиации - это люди с такими диагнозами, как инсульты, инфаркты, пострадавшие в ДТП, особое внимание уделяется акушерским случаям. Чаще всего перед сотрудниками стоит задача помочь больному в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью.С каждым годом количество вылетов увеличивается, тем самым расширяются возможности для оказания экстренной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в оперативном порядке. Расширяется и география. Пациентов доставляли в Нижний Новгород, Пензу, самый длительный перелет с одной дозаправкой в пути состоялся в 2023 году в Санкт-Петербург.Однако не стоит забывать, что санитарная авиация – это не только эвакуация на вертолете, специалисты санавиации выполняют санитарные задания и на реанимобилях – специально оснащенных автомобилях класса С.«Специалисты службы выезжают на самые сложные вызовы в районы области, транспортируют пациентов в областные и федеральные медучреждения. В общей сложности за восемь месяцев выполнено 608 санитарных заданий, в их число входят выезды на место происшествия, перевозка пациентов из одного медицинского учреждения в другое, операции на месте, телемедицинские консультации. Медицинская помощь оказана 673 пациентам, 423 из них были эвакуированы. Слаженная работа профессионалов санитарной авиации позволяет сохранить многие жизни», - рассказал министр здравоохранения области Владимир Дудаков.