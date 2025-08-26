26 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
10:50 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ

В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ

25 августа 1973 года был впервые в мире был сделан снимок томографом. Это событие отмечается как День томографии или День МРТ.

Первая настоящая томография, как мы ее знаем сегодня, была представлена только в 1979 году, также благодаря усилиям Пола Лотербура. Это была подлинная 3D-томограмма, которая и по сей день остается основой для медицинских исследований и диагностики.

Сейчас процедура МРТ-диагностики - одна из стандартных, она помогает в постановке первичного диагноза, комплексного обследования организма, планирования хирургических операций, мониторинга состояния пациента, прошедшего лечение, а оборудование уже не такое громоздкое и не занимает целую комнату.


«В Саратовской области до 2020 года в поликлиническом звене не было ни одного МРТ-аппарата. С 2020 года в рамках различных программ лечебные учреждения области получили 17 современных МРТ-аппаратов, а в общей сложности таких аппаратов - 21. Продолжаются поставки и другого оборудования. Программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, на деле доказывает свою эффективность», - отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин , в городской клинической больнице скорой медицинской помощи устанавливают новый аппарат МРТ. «Деньги на покупку современного оборудования выделили из областного бюджета. Решение было принято исходя их того, что больница серьезно нуждалась в таком аппарате. Учреждение играет ключевую роль в оказании неотложной помощи пациентам. Новое диагностическое оборудование поможет улучшить качество медицинских услуг.
Поручил министру здравоохранения вести параллельно все процедуры по оформлению документации для оперативного запуска томографа в работу. Первых пациентов планируется обследовать на новом оборудовании уже в октябре. Важно, чтобы после запуска аппарат МРТ не простаивал. Его нужно сразу включить в схему оказания экстренной медицинской помощи»,- подчеркнул глава региона.

Сейчас перед областью стоит задача обновить тяжелое оборудование во всех центральных городских клинических больницах. Поручил министерству здравоохранения сформировать детализированную программу замены такой техники. В дальнейшем будем прорабатывать необходимые решения по учреждениям с учетом областного финансирования.