В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ

25 августа 1973 года был впервые в мире был сделан снимок томографом. Это событие отмечается как День томографии или День МРТ.Первая настоящая томография, как мы ее знаем сегодня, была представлена только в 1979 году, также благодаря усилиям Пола Лотербура. Это была подлинная 3D-томограмма, которая и по сей день остается основой для медицинских исследований и диагностики.Сейчас процедура МРТ-диагностики - одна из стандартных, она помогает в постановке первичного диагноза, комплексного обследования организма, планирования хирургических операций, мониторинга состояния пациента, прошедшего лечение, а оборудование уже не такое громоздкое и не занимает целую комнату.«В Саратовской области до 2020 года в поликлиническом звене не было ни одного МРТ-аппарата. С 2020 года в рамках различных программ лечебные учреждения области получили 17 современных МРТ-аппаратов, а в общей сложности таких аппаратов - 21. Продолжаются поставки и другого оборудования. Программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, на деле доказывает свою эффективность», - отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин , в городской клинической больнице скорой медицинской помощи устанавливают новый аппарат МРТ. «Деньги на покупку современного оборудования выделили из областного бюджета. Решение было принято исходя их того, что больница серьезно нуждалась в таком аппарате. Учреждение играет ключевую роль в оказании неотложной помощи пациентам. Новое диагностическое оборудование поможет улучшить качество медицинских услуг.Поручил министру здравоохранения вести параллельно все процедуры по оформлению документации для оперативного запуска томографа в работу. Первых пациентов планируется обследовать на новом оборудовании уже в октябре. Важно, чтобы после запуска аппарат МРТ не простаивал. Его нужно сразу включить в схему оказания экстренной медицинской помощи»,- подчеркнул глава региона.Сейчас перед областью стоит задача обновить тяжелое оборудование во всех центральных городских клинических больницах. Поручил министерству здравоохранения сформировать детализированную программу замены такой техники. В дальнейшем будем прорабатывать необходимые решения по учреждениям с учетом областного финансирования.