25 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:49 | 25 августа
В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны
17:45 | 25 августа
Призеры ежегодного теннисного турнира имени Юрия Лужкова получат награды от Фонда его имени
15:06 | 25 августа
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания
14:36 | 25 августа
Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов
12:50 | 25 августа
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев
12:00 | 25 августа
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию
12:00 | 25 августа
Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь
11:10 | 25 августа
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам
10:10 | 25 августа
Второе золото чемпионата мира в копилке Захара Петрова
10:10 | 25 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
Здоровье / Новости
В Саратовскую районную больницу в 2023 году был закуплен автоматический коагулометр АК-37.
Автоматизированный прибор предназначен для измерения параметров гемостаза плазмы крови, тест основан на измерении времени образования сгустка. Прибор подходит для клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий, отличается простотой в обслуживании и возможностью использовать широко распространённые отечественные реагенты.

«Проводимый прибором анализ - это важный инструмент для оценки свертывающей системы крови, что необходимо для диагностики и контроля различных состояний и заболеваний, связанных с тромбозами, кровотечениями и дисфункцией свертывания крови. Анализ и прибор востребован. На сегодняшний день проведено порядка 4, 5 тыс исследований», - отметил главный врач Михаил Перепелов.

Прибор был получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, решением Президента России она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».