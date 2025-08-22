Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью

просмотров: 75

В Саратовскую районную больницу в 2023 году был закуплен автоматический коагулометр АК-37.Автоматизированный прибор предназначен для измерения параметров гемостаза плазмы крови, тест основан на измерении времени образования сгустка. Прибор подходит для клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий, отличается простотой в обслуживании и возможностью использовать широко распространённые отечественные реагенты.«Проводимый прибором анализ - это важный инструмент для оценки свертывающей системы крови, что необходимо для диагностики и контроля различных состояний и заболеваний, связанных с тромбозами, кровотечениями и дисфункцией свертывания крови. Анализ и прибор востребован. На сегодняшний день проведено порядка 4, 5 тыс исследований», - отметил главный врач Михаил Перепелов.Прибор был получен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, решением Президента России она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».