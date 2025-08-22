22 августа 2025 ПЯТНИЦА
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
10:21 | 22 августа
Ж/д вокзал Саратова имени Столыпина должен стать символом связи времен и поколений
10:00 | 22 августа
В Ртищево прошёл заключительный зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области
09:00 | 22 августа
«ДОЛГОлетние встречи-2025»: «серебряные» волонтеры посещают исторические места и сплавляются на сапах
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
Здоровье / Новости
В поликлинике Новоузенской районной больницы только с начала 2025 года на новом цифровом флюорографическом аппарате выполнено порядка 12,5 тыс исследований. В результате выявлено 12 патологий, у двоих диагностированы признаки онкопатологии.

Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании. Таким образом, флюорография является золотым стандартом диагностики туберкулеза, а также других заболеваний, сопровождающихся поражением дыхательной системы.

«За счет меньшей лучевой нагрузки при отсутствии показаний его позволительно использовать для пациентов ежегодно. Это очень востребованное исследование и очень востребованное оборудование. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, за пять лет в лечебные учреждения области приобретен 41 флюорограф, 33 из них пришли на смену морально и физически устаревшим моделям», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».