По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф

просмотров: 64

В поликлинике Новоузенской районной больницы только с начала 2025 года на новом цифровом флюорографическом аппарате выполнено порядка 12,5 тыс исследований. В результате выявлено 12 патологий, у двоих диагностированы признаки онкопатологии.Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании. Таким образом, флюорография является золотым стандартом диагностики туберкулеза, а также других заболеваний, сопровождающихся поражением дыхательной системы.«За счет меньшей лучевой нагрузки при отсутствии показаний его позволительно использовать для пациентов ежегодно. Это очень востребованное исследование и очень востребованное оборудование. По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, за пять лет в лечебные учреждения области приобретен 41 флюорограф, 33 из них пришли на смену морально и физически устаревшим моделям», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».