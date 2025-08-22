Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике

просмотров: 69

Больница обслуживает свыше 9 тысяч человек. По словам губернатора, к первоочередным задачам относится обустройство подхода к поликлинике,это будет сделано уже в этом году.«Во-первых, будет заасфальтирована входная группа к поликлинике. Обязательно также включим объект в нашу новую региональную программу по ремонту больничных территорий, чтобы решить эту проблему комплексно. Во-вторых, в текущем году за счет региональных средств модернизируем пищеблок: отремонтируем здание и приобретем новое оборудование»,- подчеркнул Роман Бусаргин.Все лечебные корпуса планируется привести в порядок. Министерству здравоохранения поручено оперативно организовать проведение необходимых экспертиз и начать подготовку проектно-сметной документации.Активно идёт работа по оснащённости больницы техникой. Ранее в больнице обустроили кабинеты для тяжелого оборудования, закупили маммограф, флюорограф. В этом году появился современный рентген-аппарат, в ближайшее время он начнет обслуживать пациентов.Однако, как отметил глава региона, есть еще одно направление, по которому отдельно будет работать минздрав области. Речь идёт о кадровом составе больницы. По среднему медперсоналу показатели уже выше среднеобластных, но по врачам они ниже. В больнице открыто 14 вакансий: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, ЛОР, рентгенолог, терапевт, хирург. До конца года здесь, как и во всех учреждениях региона, необходимо повысить укомплектованность до 70% по врачам. Здесь важно участие и администрации района в вопросах обеспечения служебным жильем.