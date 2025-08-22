22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
10:21 | 22 августа
Ж/д вокзал Саратова имени Столыпина должен стать символом связи времен и поколений
10:00 | 22 августа
В Ртищево прошёл заключительный зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области
09:00 | 22 августа
«ДОЛГОлетние встречи-2025»: «серебряные» волонтеры посещают исторические места и сплавляются на сапах
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике

Здоровье / Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в этом году планируется отремонтировать здание пищеблока в районной больнице в Турках. « Видел много обращений жителей по состоянию этого учреждения»,- подчеркнул глава региона.


Больница обслуживает свыше 9 тысяч человек. По словам губернатора, к первоочередным задачам относится обустройство подхода к поликлинике,это будет сделано уже в этом году.
«Во-первых, будет заасфальтирована входная группа к поликлинике. Обязательно также включим объект в нашу новую региональную программу по ремонту больничных территорий, чтобы решить эту проблему комплексно. Во-вторых, в текущем году за счет региональных средств модернизируем пищеблок: отремонтируем здание и приобретем новое оборудование»,- подчеркнул Роман Бусаргин.

Все лечебные корпуса планируется привести в порядок. Министерству здравоохранения поручено оперативно организовать проведение необходимых экспертиз и начать подготовку проектно-сметной документации.
Активно идёт работа по оснащённости больницы техникой. Ранее в больнице обустроили кабинеты для тяжелого оборудования, закупили маммограф, флюорограф. В этом году появился современный рентген-аппарат, в ближайшее время он начнет обслуживать пациентов.

Однако, как отметил глава региона, есть еще одно направление, по которому отдельно будет работать минздрав области. Речь идёт о кадровом составе больницы. По среднему медперсоналу показатели уже выше среднеобластных, но по врачам они ниже. В больнице открыто 14 вакансий: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, ЛОР, рентгенолог, терапевт, хирург. До конца года здесь, как и во всех учреждениях региона, необходимо повысить укомплектованность до 70% по врачам. Здесь важно участие и администрации района в вопросах обеспечения служебным жильем.