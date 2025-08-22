С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований

просмотров: 115

В Саратовскую районную больницу, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, было закуплено три ультразвуковых аппарата Mindray DC-70 Pro.Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов, а так же оценки динамики лечения.«Преимущества ультразвуковой диагностики очевидны. Это отсутствие излучения, безопасность для беременных и детей, возможность многократного повторного применения, безболезненность процедуры исследования, оперативность проведения диагностической процедуры, быстрое получение результатов исследования, высокая информативность, возможность диагностирования заболеваний на ранних стадиях.С начала года проведено более 60 тыс исследований, среди которых диагностированы онкологические патологии», - отметил главный врач Михаил Перепелов.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»