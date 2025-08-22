С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
В Саратовскую районную больницу, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, было закуплено три ультразвуковых аппарата Mindray DC-70 Pro.
Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов, а так же оценки динамики лечения.
«Преимущества ультразвуковой диагностики очевидны. Это отсутствие излучения, безопасность для беременных и детей, возможность многократного повторного применения, безболезненность процедуры исследования, оперативность проведения диагностической процедуры, быстрое получение результатов исследования, высокая информативность, возможность диагностирования заболеваний на ранних стадиях.
С начала года проведено более 60 тыс исследований, среди которых диагностированы онкологические патологии», - отметил главный врач Михаил Перепелов.
Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»