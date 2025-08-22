22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
18:10 | 21 августа
Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами
18:05 | 21 августа
Новую школу в Молодежном предложили сделать полноценным патриотическим центром
18:04 | 21 августа
Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратовскую районную больницу, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, было закуплено три ультразвуковых аппарата Mindray DC-70 Pro.
Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов, а так же оценки динамики лечения.

«Преимущества ультразвуковой диагностики очевидны. Это отсутствие излучения, безопасность для беременных и детей, возможность многократного повторного применения, безболезненность процедуры исследования, оперативность проведения диагностической процедуры, быстрое получение результатов исследования, высокая информативность, возможность диагностирования заболеваний на ранних стадиях.
С начала года проведено более 60 тыс исследований, среди которых диагностированы онкологические патологии», - отметил главный врач Михаил Перепелов.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»