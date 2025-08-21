Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи

просмотров: 104

В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохраненияВ посёлке Вихляйка Новобурасского района активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Новый ФАП будет полностью соответствовать всем необходимым требованиям и нормам для комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала.В целом районная больница переоснащается последовательно и планомерно. За время действия программы модернизации первичного звена здравоохранения был получен новый цифровой рентгеновский аппарат, флюорограф, аппарат УЗИ-диагностики, 9 ЭКГ-аппаратов, аппарат ИВЛ, прикроватный монитор, анализаторы в клинико-диагностическую лабораторию. Произведен капитальный ремонт двух ФАПов, закуплено оборудование для них. Также запланировано строительство нового ФАПа в селе Кутьино.«На примере только одной районной больницы можно представить масштаб проводимой модернизации в сфере здравоохранения. Все – от тяжелого оборудования до самых необходимых мелочей - поступает в наши лечебные учреждения. Отдельные позиции приходят на смену морально устаревшему оборудованию, часть оборудования поступает в больницы и поликлиники впервые.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». А это значит, будет построено еще больше поликлиник и ФАПов, мы продолжим получать новое оборудование, которое поможет на высоком уровне оказывать медицинскую помощь, выявлять и своевременно лечить заболевания», - сказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.