14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
09:42 | 21 августа
Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи

В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

В посёлке Вихляйка Новобурасского района активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Новый ФАП будет полностью соответствовать всем необходимым требованиям и нормам для комфортного пребывания пациентов и медицинского персонала.

В целом районная больница переоснащается последовательно и планомерно. За время действия программы модернизации первичного звена здравоохранения был получен новый цифровой рентгеновский аппарат, флюорограф, аппарат УЗИ-диагностики, 9 ЭКГ-аппаратов, аппарат ИВЛ, прикроватный монитор, анализаторы в клинико-диагностическую лабораторию. Произведен капитальный ремонт двух ФАПов, закуплено оборудование для них. Также запланировано строительство нового ФАПа в селе Кутьино.

«На примере только одной районной больницы можно представить масштаб проводимой модернизации в сфере здравоохранения. Все – от тяжелого оборудования до самых необходимых мелочей - поступает в наши лечебные учреждения. Отдельные позиции приходят на смену морально устаревшему оборудованию, часть оборудования поступает в больницы и поликлиники впервые.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». А это значит, будет построено еще больше поликлиник и ФАПов, мы продолжим получать новое оборудование, которое поможет на высоком уровне оказывать медицинскую помощь, выявлять и своевременно лечить заболевания», - сказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.