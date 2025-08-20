Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную

просмотров: 84

стадиюСейчас в помещении работают маляры-отделочники. На стены врачебных кабинетов уже нанесен слой свежей краски цвета «апельсин». Для холла и коридоров выбран теплый оттенок карамели, создающий уютную атмосферу.Завершена отделка санитарных узлов, включая санузел для инвалидов, для которого был специально расширен дверной проем в соответствии с актуальными требованиями.«В ходе разработки проектно-сметной документации было продумано все. Центральный вход преобразила новая входная группа с удобным пандусом и ступенями, покрытыми специальной плиткой. Также оборудован отдельный вход для пациентов в отделение неотложной помощи. Срок сдачи объекта запланирован на конец августа. С нетерпением ждем открытия!» - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.Работы осуществляются в рамках масштабной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».