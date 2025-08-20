20 августа 2025 СРЕДА
Новости
10:30 | 20 августа
Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове
09:00 | 20 августа
Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Здоровье / Новости
стадию

Сейчас в помещении работают маляры-отделочники. На стены врачебных кабинетов уже нанесен слой свежей краски цвета «апельсин». Для холла и коридоров выбран теплый оттенок карамели, создающий уютную атмосферу.

Завершена отделка санитарных узлов, включая санузел для инвалидов, для которого был специально расширен дверной проем в соответствии с актуальными требованиями.

«В ходе разработки проектно-сметной документации было продумано все. Центральный вход преобразила новая входная группа с удобным пандусом и ступенями, покрытыми специальной плиткой. Также оборудован отдельный вход для пациентов в отделение неотложной помощи. Срок сдачи объекта запланирован на конец августа. С нетерпением ждем открытия!» - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.

Работы осуществляются в рамках масштабной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».