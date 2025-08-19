Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
Жители отдаленных сел области продолжают пользоваться услугами мобильных бригад районных комплексных центров социального обслуживания населения для прохождения диспансеризации.
С начала года в медицинские организации на автотранспорте учреждений соцобслуживания населения доставлено 11862 гражданина 65 лет и старше, проживающих в сельской местности.
На постоянной основе организовываются выезды мобильной бригады сотрудниками центра социального обслуживания населения Петровского района. Уже смогли пройти диспансеризацию жители сел Новодубровка, Усть-Уза и Синенькие.
«Пожилые люди прошли медицинское обследование и с комфортом вернулись домой. Доставка осуществляется по спискам, предоставленным Петровской районной больницей», - рассказали в центре социального обслуживания.
Мобильная бригада центра соцобслуживания Пугачевского района также совершила очередной рейс, доставив для прохождения диспансеризации жителей поселка Заволжский.
«Благодаря межведомственному взаимодействию наши получатели услуг не только быстро доставляются мобильными бригадами в медицинские учреждения, но и проходят диспансеризацию организованно и в удобном формате. Им не приходится сидеть в очереди. По предварительной договоренности между учреждениями они тратят на диспансеризацию минимум времени, получая при этом максимум внимания», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.
Проведение медицинских осмотров жителей сельских населенных пунктов, остро нуждающихся в них в силу преклонного возраста и состояния здоровья, – одна из задач службы мобильных бригад. В случае необходимости выездные бригады доставляют специалистов медицинских организаций получателям услуг на дом.
Кроме того, мобильные бригады привозят граждан отдаленных территорий области в учреждения соцобслуживания, а также осуществляют доставку сотрудников центров в сельские населенные пункты для оказания услуг, предоставляемых комплексными центрами соцобслуживания.
Так, в рамках работы мобильной бригады специалистами комплексного центра социального обслуживания населения Ровенского района был проведен плановый выезд в село Привольное.
Мобильная бригада ртищевского центра социального обслуживания побывала в селах Васильевка и Северка. Получателям услуг рассказали о возможности получения бесплатной юридической помощи, а также предупредили о мошенничестве с банковскими картами.