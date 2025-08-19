19 августа 2025 ВТОРНИК
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
10:00 | 19 августа
«Палитру ремесел» посетили более 20 тысяч человек
09:00 | 19 августа
В Татищевском районе зацвели первые лавандовые поля
22:17 | 18 августа
Ветераны СВО из Саратовской области отправились на «Кубок Защитников Отечества»
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы


За семь месяцев текущего года в поликлинических отделениях Балаковской районной поликлиники процедуру маммографии прошли порядка 5,5 тыс. женщин – как в рамках диспансеризации, так и по направлению врачей. Рак молочной железы был выявлен у 18 женщин.

В России женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию один раз в два года. После 50 лет или при наследственной предрасположенности к раку молочной железы обследование проводится каждый год.

«Неоценимая помощь в выполнении данного вида диагностики – это три современных цифровых маммографа, которыми поликлиника была оснащена за последние годы по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным», - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.

Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».