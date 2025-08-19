Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы

просмотров: 77

За семь месяцев текущего года в поликлинических отделениях Балаковской районной поликлиники процедуру маммографии прошли порядка 5,5 тыс. женщин – как в рамках диспансеризации, так и по направлению врачей. Рак молочной железы был выявлен у 18 женщин.В России женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию один раз в два года. После 50 лет или при наследственной предрасположенности к раку молочной железы обследование проводится каждый год.«Неоценимая помощь в выполнении данного вида диагностики – это три современных цифровых маммографа, которыми поликлиника была оснащена за последние годы по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным», - рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников.Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».