Балаковские медики успешно прооперировали 88-летнего пациента

В стационар больницы был доставлен 88-летний пациент с острой болью в груди. По ЭКГ у мужчины были выявлены ишемические изменения, сохранялся выраженный болевой синдром.

Как сообщили в министерстве здравоохранения области, по принципу «зеленого коридора», минуя приемный покой, мужчина был доставлен в рентгенэндоваскулярную операционную больницы, где ему была выполнена ангиография. В работе двух из трёх коронарных сосудов были выявлены серьезные проблемы, причем в одном из сосудов кровоток практически отсутствовал.

Врачи провели консилиум, на котором было принято решение восстановить проходимость инфарктосвязанной артерии. При проведении коронарографии выяснилось, что пораженный сосуд гораздо больших размеров, чем фиксировалось ранее. Это говорит о том, что значительная часть сердца на момент инфаркта миокарда находилась без кровоснабжения и не получала кислород.

Пациенту был имплантирован стент. Несмотря на возраст, мужчина перенес вмешательство удовлетворительно. Болевой синдром был купирован сразу же - при нахождении пациента на операционном столе.

«Из двух пораженных сосудов мы простентировали самый проблемный. После стентирования больного перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для динамического наблюдения», - рассказал врач рентгенэндоваскулярный хирург Павел Алимов.

Ранний послеоперационный период у мужчины протекал гладко, и в течение суток пациент был переведен в отделение.

«После прохождения реабилитационного периода, пациент был выписан домой для прохождения дальнейшего амбулаторного лечения. Мужчине рекомендована установка еще одного стента. Плановое вмешательство будет проведено спустя время, когда полностью пройдет стабилизация работы сердечной мышцы. Помните! В любом возрасте при сильной, давящей боли в области сердца, отдающей в руку, челюсть, лопатку, при ощущении «гири» на груди, немедленно вызывайте «скорую помощь». Набирайте 103 с любого телефона. Чем раньше придет помощь, тем больше шансов выжить и меньше сердечный рубец!» - призвал главный врач больницы Евгений Коробков.