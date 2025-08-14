В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования

просмотров: 45

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Александрово-Гайской районной больнице имени В.П.Дурнова получено диагностическое оборудование, на котором выявляются различные заболевания.С помощью универсальной рентгеновской системы и маммографа за шесть месяцев этого года проведено более 10 тыс исследований, которые позволили выявить 180 различных патологий и пять онкологических заболеваний.«Своевременно выявленные заболевания поддаются успешному лечению и позволяют пациентам не терять качество жизни. Именно поэтому так важно оборудование в поликлиниках районов области. Жителям не нужно выезжать в областной центр для того, чтобы пройти необходимые исследования. За период с 2021 по 2024 год приобретено порядка 5 тыс единиц различного оборудования. В 2025 году закуплено 785 единиц, в том числе три компьютерных томографа, два флюорографа, три маммографа, 11 рентгеновских аппаратов. Всего в 2025 году приобретено 19 единиц «тяжелого» оборудования», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»