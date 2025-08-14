14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:00 | 14 августа
09:00 | 14 августа
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования

Здоровье / Новости
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования


В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Александрово-Гайской районной больнице имени В.П.Дурнова получено диагностическое оборудование, на котором выявляются различные заболевания.
С помощью универсальной рентгеновской системы и маммографа за шесть месяцев этого года проведено более 10 тыс исследований, которые позволили выявить 180 различных патологий и пять онкологических заболеваний.

«Своевременно выявленные заболевания поддаются успешному лечению и позволяют пациентам не терять качество жизни. Именно поэтому так важно оборудование в поликлиниках районов области. Жителям не нужно выезжать в областной центр для того, чтобы пройти необходимые исследования. За период с 2021 по 2024 год приобретено порядка 5 тыс единиц различного оборудования. В 2025 году закуплено 785 единиц, в том числе три компьютерных томографа, два флюорографа, три маммографа, 11 рентгеновских аппаратов. Всего в 2025 году приобретено 19 единиц «тяжелого» оборудования», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»