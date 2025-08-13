В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение

просмотров: 84

Новый трехэтажный корпус поликлиники возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Современная поликлиника (на 300 посещений в смену - 250 взрослого и 50 детского, дневной стационар на 18 коек) будет оснащена всем необходимым новым оборудованием. В настоящее время уже закуплен рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф, дентальный рентгеновский аппарат. Закуплено оборудование для клинико-диагностической лаборатории, ультразвуковые аппараты.«Жители Озинского района ждут новую поликлинику с просторными кабинетами, соответствующую современным нормам и правилам. В поликлинике будет также дневной стационар педиатрического и терапевтического профиля, здесь предусмотрено полноценное стоматологическое отделение. Закуплены новые стоматологические установки. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, подводятся коммуникации» , - рассказала главный врач Светлана Бибикова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».