19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Новый трехэтажный корпус поликлиники возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Современная поликлиника (на 300 посещений в смену - 250 взрослого и 50 детского, дневной стационар на 18 коек) будет оснащена всем необходимым новым оборудованием. В настоящее время уже закуплен рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф, дентальный рентгеновский аппарат. Закуплено оборудование для клинико-диагностической лаборатории, ультразвуковые аппараты.

«Жители Озинского района ждут новую поликлинику с просторными кабинетами, соответствующую современным нормам и правилам. В поликлинике будет также дневной стационар педиатрического и терапевтического профиля, здесь предусмотрено полноценное стоматологическое отделение. Закуплены новые стоматологические установки. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, подводятся коммуникации» , - рассказала главный врач Светлана Бибикова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».