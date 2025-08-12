12 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета

Здоровье / Новости
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета


В дневном стационаре Регионального эндокринологического центра Областной клинической больницы специалисты начали проводить лазерную коагуляцию тканей глазного дна. Оборудование было получено в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Полученное оборудование офтальмологического кабинета уникально, например, аппарат ОКТ, позволяет детально обследовать структуру глаза и выявлять ранние отклонения в состоянии сосудистой сетки и нервных окончаний. Картинка транслируется на монитор, где ее оценивает врач-офтальмолог. Такое исследование крайне важно для диагностики и наблюдения при диабетической ретинопатии. Показания к исследованию определяет врач после обследования и очной консультации, также как и показания к лазерной коагуляции для предотвращения нежелательных последствий диабета.

Специалисты кабинета «Диабетическая стопа» с помощью современного оборудования оценивают состояние чувствительности и кровотока в нижних конечностях. Опытный врач проведет диагностику диабетической стопы, выберет тактику лечения, проведет подиатрический уход за стопами.
На прием к специалисту необходимо записаться сразу после того, как выявлен сахарный диабет. Врач проведет осмотр и расскажет, как правильно ухаживать за стопами и какие симптомы являются поводом для срочного обращения к врачу, например, появление трофических язв – это повод обратиться к хирургу, который направит в кабинет. При отсутствии жалоб на консультацию необходимо приходить 1 раз в год.

«Когда мы говорим о таком заболевании как сахарный диабет, мы всегда делаем акцент на том, что с этим заболеванием нужно научиться жить. Региональный эндокринологический центр - это рука помощи таким пациентам, а закупленное в рамках программы оборудование, специалисты помогают не только проводить раннюю диагностику, но и предотвращать нежелательные последствия заболевания. Пациенты не остаются один на один со своей проблемой, не теряют качества жизни. За семь месяцев этого года на базе Эндокринологического центра окулистом было осмотрено более 5 тыс пациентов, выполнено порядка 1,5 тыс исследований оптической когерентной томографии (ОКТ). Только за июль в рамках дневного стационара лазеркокуляция сетчатки проведена 12 пациентам. В кабинете «Диабетической стопы» за семь месяцев зарегистрировано 818 посещений. Все это доступно любому пациенту с сахарным диабетом в рамках ОМС. Направление на исследования и консультацию можно получить у своего лечащего врача», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.