Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета

просмотров: 110

В дневном стационаре Регионального эндокринологического центра Областной клинической больницы специалисты начали проводить лазерную коагуляцию тканей глазного дна. Оборудование было получено в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Полученное оборудование офтальмологического кабинета уникально, например, аппарат ОКТ, позволяет детально обследовать структуру глаза и выявлять ранние отклонения в состоянии сосудистой сетки и нервных окончаний. Картинка транслируется на монитор, где ее оценивает врач-офтальмолог. Такое исследование крайне важно для диагностики и наблюдения при диабетической ретинопатии. Показания к исследованию определяет врач после обследования и очной консультации, также как и показания к лазерной коагуляции для предотвращения нежелательных последствий диабета.Специалисты кабинета «Диабетическая стопа» с помощью современного оборудования оценивают состояние чувствительности и кровотока в нижних конечностях. Опытный врач проведет диагностику диабетической стопы, выберет тактику лечения, проведет подиатрический уход за стопами.На прием к специалисту необходимо записаться сразу после того, как выявлен сахарный диабет. Врач проведет осмотр и расскажет, как правильно ухаживать за стопами и какие симптомы являются поводом для срочного обращения к врачу, например, появление трофических язв – это повод обратиться к хирургу, который направит в кабинет. При отсутствии жалоб на консультацию необходимо приходить 1 раз в год.«Когда мы говорим о таком заболевании как сахарный диабет, мы всегда делаем акцент на том, что с этим заболеванием нужно научиться жить. Региональный эндокринологический центр - это рука помощи таким пациентам, а закупленное в рамках программы оборудование, специалисты помогают не только проводить раннюю диагностику, но и предотвращать нежелательные последствия заболевания. Пациенты не остаются один на один со своей проблемой, не теряют качества жизни. За семь месяцев этого года на базе Эндокринологического центра окулистом было осмотрено более 5 тыс пациентов, выполнено порядка 1,5 тыс исследований оптической когерентной томографии (ОКТ). Только за июль в рамках дневного стационара лазеркокуляция сетчатки проведена 12 пациентам. В кабинете «Диабетической стопы» за семь месяцев зарегистрировано 818 посещений. Все это доступно любому пациенту с сахарным диабетом в рамках ОМС. Направление на исследования и консультацию можно получить у своего лечащего врача», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.