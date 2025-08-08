«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева провели независимую оценку деятельности психиатрической и наркологической служб Саратовской области.
В состав экспертной группы вошли ведущие специалисты центра:
— Ольга Антипина — главный специалист отделения организационно-методической и аналитической работы, руководитель группы,
— Юлия Алексеева — врач-психиатр-нарколог,
— Ольга Лепик — врач-психиатр.
Аудит проходил в формате выездного визита и завершился итоговым совещанием в министерстве здравоохранения Саратовской области. Мероприятие прошло под председательством министра Владимира Дудакова.
В ходе проверки эксперты оценили:
— организацию работы на амбулаторном и стационарном этапах,
— качество диагностики и лечения пациентов,
— эффективность системы маршрутизации,
— ход внедрения современных организационно-методических подходов.
По итогам анализа отмечено положительное развитие службы — совершенствование клинических протоколов, повышение квалификации специалистов, расширение возможностей амбулаторной помощи.
Вместе с тем специалисты НМИЦ имени Бехтерева сформулировали ряд рекомендаций по дальнейшему улучшению работы как в поликлинических, так и в стационарных учреждениях.
Владимир Дудаков, министр здравоохранения Саратовской области:
«Благодарим коллег из Бехтеревского центра за глубокий и объективный анализ. Полученная оценка — сбалансированная, включающая как положительные выводы, так и конструктивную критику — станет важным ориентиром для развития психиатрической помощи в регионе. Мы ожидаем итоговый отчёт с конкретными предложениями и будем системно внедрять все рекомендации, чтобы повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для жителей области».
Проведённый аудит стал частью комплексной работы по модернизации психиатрической службы Саратовской области. Окончательные выводы и предложения будут представлены в письменном отчёте.
