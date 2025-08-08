«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»

просмотров: 88

В состав экспертной группы вошли ведущие специалисты центра:— Ольга Антипина — главный специалист отделения организационно-методической и аналитической работы, руководитель группы,— Юлия Алексеева — врач-психиатр-нарколог,— Ольга Лепик — врач-психиатр.Аудит проходил в формате выездного визита и завершился итоговым совещанием в министерстве здравоохранения Саратовской области. Мероприятие прошло под председательством министра Владимира Дудакова.В ходе проверки эксперты оценили:— организацию работы на амбулаторном и стационарном этапах,— качество диагностики и лечения пациентов,— эффективность системы маршрутизации,— ход внедрения современных организационно-методических подходов.По итогам анализа отмечено положительное развитие службы — совершенствование клинических протоколов, повышение квалификации специалистов, расширение возможностей амбулаторной помощи.Вместе с тем специалисты НМИЦ имени Бехтерева сформулировали ряд рекомендаций по дальнейшему улучшению работы как в поликлинических, так и в стационарных учреждениях.Владимир Дудаков, министр здравоохранения Саратовской области:«Благодарим коллег из Бехтеревского центра за глубокий и объективный анализ. Полученная оценка — сбалансированная, включающая как положительные выводы, так и конструктивную критику — станет важным ориентиром для развития психиатрической помощи в регионе. Мы ожидаем итоговый отчёт с конкретными предложениями и будем системно внедрять все рекомендации, чтобы повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для жителей области».Проведённый аудит стал частью комплексной работы по модернизации психиатрической службы Саратовской области. Окончательные выводы и предложения будут представлены в письменном отчёте.