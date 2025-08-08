8 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
16:00 | 08 августа
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»

Здоровье / Новости
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева провели независимую оценку деятельности психиатрической и наркологической служб Саратовской области.


В состав экспертной группы вошли ведущие специалисты центра:
— Ольга Антипина — главный специалист отделения организационно-методической и аналитической работы, руководитель группы,
— Юлия Алексеева — врач-психиатр-нарколог,
— Ольга Лепик — врач-психиатр.

Аудит проходил в формате выездного визита и завершился итоговым совещанием в министерстве здравоохранения Саратовской области. Мероприятие прошло под председательством министра Владимира Дудакова.

В ходе проверки эксперты оценили:
— организацию работы на амбулаторном и стационарном этапах,
— качество диагностики и лечения пациентов,
— эффективность системы маршрутизации,
— ход внедрения современных организационно-методических подходов.

По итогам анализа отмечено положительное развитие службы — совершенствование клинических протоколов, повышение квалификации специалистов, расширение возможностей амбулаторной помощи.

Вместе с тем специалисты НМИЦ имени Бехтерева сформулировали ряд рекомендаций по дальнейшему улучшению работы как в поликлинических, так и в стационарных учреждениях.

Владимир Дудаков, министр здравоохранения Саратовской области:
«Благодарим коллег из Бехтеревского центра за глубокий и объективный анализ. Полученная оценка — сбалансированная, включающая как положительные выводы, так и конструктивную критику — станет важным ориентиром для развития психиатрической помощи в регионе. Мы ожидаем итоговый отчёт с конкретными предложениями и будем системно внедрять все рекомендации, чтобы повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для жителей области».

Проведённый аудит стал частью комплексной работы по модернизации психиатрической службы Саратовской области. Окончательные выводы и предложения будут представлены в письменном отчёте.