7 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
16:30 | 07 августа
Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»
15:40 | 07 августа
Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор
15:21 | 07 августа
Жители Ленинского района с нетерпением ждут новую школу
14:30 | 07 августа
Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов
13:30 | 07 августа
В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок
12:30 | 07 августа
Точный диагноз врачам Вольской районной больницы помогает ставить современный КТ-аппарат
12:04 | 07 августа
Всероссийское исследование показало уровень готовности саратовских школьников к профессиональному самоопределению
09:00 | 07 августа
Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»

Сдать объект планируется до конца года.
Строительные работы на объекте идут полным ходом. Совсем скоро в микрорайоне «Звезда» появится современное детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену. Строительство стало возможным благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Руководитель подрядной организации Александр Ошкало рассказал, о ходе работ:

«На этой неделе завершаем монтаж всех инженерных систем, ведем монтаж вентиляции - выполнено 70 процентов.

Сохраняя такие высокие темпы к следующей неделе работы по установке вентиляционных систем сможем завершить. Параллельно ведем внутреннюю отделку и фасадные работы».

Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил площадку и проверил темпы строительства. Глава региона отметил, что необходимо рассмотреть возможность размещения игровой зоны для маленьких пациентов на прилегающей территории. Сейчас сотрудники «Саратовпроекта» разрабатывают проектные решения. Обсуждаются особенности участка и возможности для расположения детской площадки. Вместе с этим начинаются работы по благоустройству прилежащей территории.