Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»

Строительные работы на объекте идут полным ходом. Совсем скоро в микрорайоне «Звезда» появится современное детское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену. Строительство стало возможным благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.Руководитель подрядной организации Александр Ошкало рассказал, о ходе работ:«На этой неделе завершаем монтаж всех инженерных систем, ведем монтаж вентиляции - выполнено 70 процентов.Сохраняя такие высокие темпы к следующей неделе работы по установке вентиляционных систем сможем завершить. Параллельно ведем внутреннюю отделку и фасадные работы».Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил площадку и проверил темпы строительства. Глава региона отметил, что необходимо рассмотреть возможность размещения игровой зоны для маленьких пациентов на прилегающей территории. Сейчас сотрудники «Саратовпроекта» разрабатывают проектные решения. Обсуждаются особенности участка и возможности для расположения детской площадки. Вместе с этим начинаются работы по благоустройству прилежащей территории.