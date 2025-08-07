Точный диагноз врачам Вольской районной больницы помогает ставить современный КТ-аппарат

просмотров: 88

С марта 2024 года в Вольской районной больнице работает 32-срезовая система компьютерной томографии. Оборудование получено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Благодаря появлению аппарата диагностика заболеваний стала более доступной в поликлинике, снизилась нагрузка на стационар, уменьшилось время ожидания обследования, а также повысилось качество оказания медицинской помощи пациентам. За шесть месяцев 2025 года осуществлено более 3,7 тыс диагностических обследований пациентов. На аппарате проводятся исследования головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, а также костно-мышечной системы.«Работа данной системы КТ позволяет своевременно выявить заболевание и поставить точный диагноз. Напоминаем, что обследование можно пройти в главном корпусе нашей районной больницы по направлению лечащего врача», - рассказал главный врач Вадим Резников.Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».