Новости
16:30 | 07 августа
Строители завершают монтаж всех инженерных систем в детском отделении поликлиники в «Звезде»
15:40 | 07 августа
Более 400 жителей Саратовской области участвуют в конкурсе Знание.Лектор
15:21 | 07 августа
Жители Ленинского района с нетерпением ждут новую школу
14:30 | 07 августа
Более 3 млрд рублей получили предприниматели региона в виде льготных микрозаймов
13:30 | 07 августа
В Саратове на Кумысной поляне сотрудники минприроды раздали 250 противопожарных листовок
12:30 | 07 августа
Точный диагноз врачам Вольской районной больницы помогает ставить современный КТ-аппарат
12:04 | 07 августа
Всероссийское исследование показало уровень готовности саратовских школьников к профессиональному самоопределению
09:00 | 07 августа
Давняя мечта музейных хранителей сбудется с установкой памятника Боголюбову
19:49 | 06 августа
«Серебряные» добровольцы на «ДОЛГОлетних встречах» делятся опытом волонтерской деятельности
18:59 | 06 августа
Скульптор показал процесс изготовления памятника Боголюбову
С марта 2024 года в Вольской районной больнице работает 32-срезовая система компьютерной томографии. Оборудование получено в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Благодаря появлению аппарата диагностика заболеваний стала более доступной в поликлинике, снизилась нагрузка на стационар, уменьшилось время ожидания обследования, а также повысилось качество оказания медицинской помощи пациентам. За шесть месяцев 2025 года осуществлено более 3,7 тыс диагностических обследований пациентов. На аппарате проводятся исследования головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, а также костно-мышечной системы.

«Работа данной системы КТ позволяет своевременно выявить заболевание и поставить точный диагноз. Напоминаем, что обследование можно пройти в главном корпусе нашей районной больницы по направлению лечащего врача», - рассказал главный врач Вадим Резников.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».