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Пытаются повлиять на суд?

Бизнес
Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук обратился в Верховный Суд из-за затянувшегося судебного процесса по «дому Курихина».

«Ситуация с незаконной постройкой на Октябрьской стала ярким примером того, как региональная власть демонстрирует свою способность оперативно реагировать на запросы общества и действовать в рамках закона.

Общественность боролась за самовольно построенное здание и требовала сохранить его, приспособив под нужды культуры, например, под картинную галерею.

Однако бывшие владельцы здания, как нам представляется, не оставляют попыток повлиять черед апелляционный суд по поводу выделения многомиллионных компенсаций из бюджета области. Напомним, речь шла о 589,6 млн рублей якобы затраченных на строительство средств.

Суд первой инстанции полностью отказал Надежде Шиловской, матери опального олигарха Курихина, в какой-либо компенсации. Сейчас спор рассматривается в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, где по имеющейся информации весьма лояльно относятся к доводам истцов. Так, к материалам дела активно приобщаются незаверенные копии финансовых документов о якобы понесенных расходах.

При этом большинство представленных документов не позволяют соотнести их со строительством именно рассматриваемого объекта.

По словам очевидцев, рассмотрение дела в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде напоминает прямое «консультирование» представителей истцов прямо в ходе судебных разбирательств.

В курсе ли руководство суда о такой сверхлояльности к одной из сторон процесса? Нет ли личной заинтересованности у тех, кто в силу профессиональной этики должен быть беспристрастен?

Эти и другие вопросы, касательно скандального судебного разбирательства, обозначил, направив соответствующее обращение в адрес председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова», - рассказал Борис Шинчук.