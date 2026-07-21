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НПО «Альтернатива» представило российские BART-тесты для промышленного микробиологического контроля

Бизнес

Научно-производственное объединение «Альтернатива» вывело на рынок новые отечественные экспресс-тесты Петритест® для выявления сульфатредуцирующих и слизеобразующих бактерий.

НПО «Альтернатива» представило российские BART-тесты для промышленного микробиологического контроля

Разработка призвана заменить зарубежные BART-тесты, применяемые для микробиологического контроля воды, технологических жидкостей и промышленного оборудования.
Новая линейка включает два продукта — Петритест® на сульфатредуцирующие бактерии и Петритест® на слизеобразующие бактерии. Оба теста производятся в России и предназначены для проведения регулярного контроля непосредственно на производственных площадках.

НПО «Альтернатива» представило российские BART-тесты для промышленного микробиологического контроля

В компании отмечают, что появление отечественных аналогов позволит предприятиям снизить зависимость от импортных диагностических наборов, сократить сроки поставки и обеспечить бесперебойное проведение микробиологических исследований.
Сульфатредуцирующие бактерии считаются одной из причин биокоррозии металлических конструкций. Развиваясь в условиях недостатка кислорода, они выделяют сероводород и другие агрессивные соединения, которые способны ускорять разрушение трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования. Новый Петритест® предназначен для контроля питьевой и технической воды, систем водоподготовки и водоотведения, теплообменного оборудования, а также объектов нефтегазовой, энергетической и металлургической отраслей.

НПО «Альтернатива» представило российские BART-тесты для промышленного микробиологического контроля

Второй продукт линейки ориентирован на выявление слизеобразующих бактерий, формирующих биоплёнки и слизистые отложения на внутренних поверхностях оборудования. Такие микроорганизмы могут нарушать работу инженерных систем, увеличивать затраты на обслуживание, а в пищевой промышленности — становиться причиной изменения структуры продукции, появления слизи на мясных изделиях, тягучести молочных продуктов и помутнения напитков.

НПО «Альтернатива» представило российские BART-тесты для промышленного микробиологического контроля

Петритест® на слизеобразующие бактерии может применяться на предприятиях пищевой промышленности, водоснабжения и водоотведения, нефтегазового комплекса, энергетики, металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики и переработки отходов.
По словам разработчиков, расширение линейки российских экспресс-тестов способствует импортозамещению в сфере промышленной микробиологии и предоставляет предприятиям доступные инструменты для оперативного выявления микроорганизмов, вызывающих биокоррозию и образование биоплёнок. Использование тестов непосредственно на производстве позволяет своевременно обнаруживать потенциальные риски и принимать меры до возникновения серьёзных технологических последствий.



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