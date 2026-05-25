«Вертолеты России» представили в КНР новое поколение Ми-8

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех презентовал в рамках российско-китайской конференции на Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине импортозамещенную версию многоцелевого вертолета Ми-171А3. Машина является глубокой модификацией самого массового двухдвигательного вертолета в истории авиации Ми-8 и предназначена для перевозки грузов, пассажиров, офшорных операций, поисково-спасательных работ.

Также в рамках выставки на стенде Ростеха представили модели модернизированного пожарно-спасательного Ка-32А11М и многоцелевого Ми-171А2. Обе машины имеют сертификаты, позволяющие эксплуатировать их на территории КНР.
Ми-171А3 оснащен системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами, имеет авариестойкий фюзеляж, топливную систему и в случае необходимости может быть быстро переоборудован в поисково-спасательный вертолет. Машина сертифицирована в полностью российском облике с отечественной гидравликой, системами безопасности, связи, предупреждения столкновения с землей, бортовым и другим оборудованием.

«На Российско-Китайском ЭКСПО мы презентовали новое поколение легендарной "восьмерки", новый вертолет Ми-171А3. Его возможности особенно востребованы в Китае с его разнообразным ландшафтом, протяженным побережьем и развитой промышленной инфраструктурой. Также посетители выставки могли ознакомиться с другими модификациями Ми-8 и хорошо зарекомендовавших себя Ка-32. За десятилетия сотрудничества мы поставили в КНР более 450 машин этих и других семейств: они перевозят пассажиров и грузы, участвуют в тушении пожаров и выполняют широкий круг специальных задач почти во всех регионах страны», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского регионального отделения Союзмаш России Николай Колесов.

Ка-32А11М — модернизированная версия вертолета Ка-32, оснащенная двигателями ВК-2500ПС-02 повышенной мощности и цифровой автоматической системой управления БАРК. Вертолет получил цифровой пилотажно-навигационный комплекс, спроектированный по принципу «стеклянной кабины», а также систему пожаротушения СП-32, которая позволяет вести тушение пожаров при температуре наружного воздуха до минус 20 градусов Цельсия. Машина может применяться при тушении пожаров на высотных объектах, в горной местности и в сложных климатических условиях.