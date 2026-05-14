SMS Traffic усилила меры по обеспечению безопасности данных клиентов

За последние месяцы существенно обновлены и усилены системы безопасности компании, чтобы максимально защитить информацию клиентов. В числе ключевых шагов:Полное тестирование на проникновение, проведённое с участием независимых специалистов. Такие тесты проводятся регулярно, чтобы быть уверенными, что система надежно защищена от внешних угроз. Последний тест был завершён в октябре 2025 года.Значительно расширены средства защиты периметра и улучшены внутренние сегменты сети, добавлены новые механизмы для мониторинга и выявления возможных уязвимостей на ранних стадиях.Важно отметить, что усилена также команда информационной безопасности. Привлечены опытные специалисты, занимающиеся анализом угроз и постоянно совершенствующие защиту инфраструктуры.Кроме того, в рамках комплексных мер проведен Compromise Assessment — анализ сетевой инфраструктуры на наличие признаков текущей компрометации, следов прошлых атак и потенциальных угроз. Проверка не выявила угроз или компрометаций.Компания SMS Traffic также активно развивает систему SIEM, что дает возможность в автоматическом режиме отслеживать киберугрозы, минимизируя риски и обеспечивая защиту данных. Есть четкое понимание того, что безопасность — это постоянный процесс, требующий внимания и улучшений. Это позволяет оперативно реагировать на возможные инциденты и быть уверенными, что безопасность данных клиентов всегда на высшем уровне.В компании уверены, что текущие меры защиты, а также планы на будущее, позволяют эффективно справляться с новыми вызовами в области киберугроз и обеспечивать надёжную защиту данных.SMS Traffic продолжает придерживаться высоких стандартов защиты информации. Оставаясь на связи и будучи всегда открытым для диалога, делает безопасность данных ключевым приоритетом в своей деятельности.Все обновления по мерам безопасности публикуются на официальном сайте SMS Traffic.