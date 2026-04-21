Николай Колесов: «Вертолеты России» продолжают обновлять вертолетный парк страны совместно с ГТЛК

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех заключил с ГТЛК контракт на поставку шести новых отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1. Машины будут произведены и переданы до конца 2026 года российским авиакомпаниям в лизинг на льготных условиях в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» госпрограммы «Развитие транспортной системы» по линии Минтранса России. Проект направлен на обновление и расширение воздушного флота российских авиакомпаний.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают уникальными характеристиками и могут совершать полеты практически в любых климатических условиях. Они способны выполнять широкий спектр задач, в том числе перевозку пассажиров и грузов, санитарную эвакуацию, пожаротушение, строительно-монтажные работы, поисково-спасательные операции.

«Новый контракт с «Вертолетами России» Госкорпорации Ростех станет подспорьем для повышения транспортной доступности регионов и развития местных авиаперевозок. Благодаря мерам господдержки и нашим финансовым инструментам стоимость лизинга для перевозчиков уменьшается, а авиауслуги становятся доступнее для заказчиков и пассажиров», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев.

«Для многих регионов России вертолетное сообщение — это не просто один из видов транспорта, а жизненно важная часть транспортной системы, от которой зависят мобильность людей, доступность медицинской помощи, бесперебойное снабжение и связанность удаленных территорий. Поэтому развитие отечественного вертолетного парка имеет для страны стратегическое значение. Наша задача — последовательно обеспечивать доступность таких перевозок для граждан и регионов, а ГТЛК в этой работе выступает одним из ключевых инструментов для достижения национальных целей в сфере транспортной мобильности и технологического развития», — прокомментировал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

На вертолеты Ми-8МТВ-1 можно установить дополнительные топливные баки, что расширяет возможности их эксплуатации в регионах с большим количеством удаленных населенных пунктов. Кроме того, конструкция и оборудование машины позволяют эксплуатировать ее при автономном базировании на необорудованных площадках.

«В составе Госкорпорации Ростех мы работаем над обновлением вертолетного парка отечественных авиакомпаний. За последние несколько лет холдинг «Вертолеты России» в рамках контрактов с ГТЛК поставил более 100 воздушных судов. Сегодня эти машины играют большую роль в развитии территорий нашей страны и повышении транспортной доступности регионов. Первый в текущем году контракт на поставку шести Ми-8МТВ-1 открывает новую серию поставок машин в регионы. Эти вертолеты станут надежным связующим звеном между крупными городами и отдаленными населенными пунктами», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского регионального отделения Союзмаш России Николай Колесов.

Фото: от пресс-службы «Вертолеты России»