Трансграничные платежи за 30 минут — новая реальность для российского бизнеса

На Крипто Саммите 2026, который завершился 27 марта, ведущие игроки на рынке майнига и регуляторы обсудили будущее отрасли. Как отметили эксперты, прогнозы по рынку криптовалюты очень разнятся — от 10 трлн рублей до 15 трлн рублей, в зависимости от принятия и введения регулирующих законов. На сегодня доля криптовалют от всего оборота - ориентировочно 3–4% с ежегодным приростом. В современных реалияхочевидно, что РФ рынок нуждается в новых подходах как на российском, так и международном уровне.Одной из ключевых тем индустрии остаются внешнеэкономическая деятельность и цифровые финансовые операции. Рынок ЦФА в России стремительно развивается на уровне финансовых институтов, как образовательных — которые готовят молодых специалистов отрасли, так и институциональных эмитентов. Немаловажную роль в развитии отрасли играют частные компании, которые инвестируют в технологии и ИТ-продукты для трансформации отрасли.В рамках секции «Современные инструменты для трансграничных платежей» спикеры обсудили новые возможности легитимизации цифровых, товарных и криптоактивов на международных развивающихся и дестабилизированных рынках. Сессию открыла Ксения Гаричкина, которая представила цифровую платформу RDT Pro для трансграничных платежей и торговли сырьем в едином контуре. Для пользователей это станет единой площадкой от торгов до сделок, что позволит сократить время самой сделки до 30 минут.Как отметил Денис Вальвачев, СЕО платежной компании, экс-старший вице-президент ВТБ, экс-управляющий директор Сбербанк: «Сегодня сделки могут проводиться за 30 минут — это результат, который выводит клиентский опыт в ВЭД на новый уровень».На базе платформы в 2025 году количество финансовых операций составило 3,5 млрд долларов. На текущий момент объем ликвидности на платформе составляет 300 млн долларов ежемесячно. Цифровая платформа RDT Pro – это не только модульная система в едином окне, но и безопасная среда для бизнес общения, торговли, документооборота и транзакций. На платформе все процессы — прозрачные и защищенные, а контрагенты — проверенные.В секции также приняли участие Дарья Шалмина, финансовый директор АО «Цифровые решения», Дмитрий Мариничев, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в сфере интернета, Станислав Акулинкин, генеральный директор АО «Транскрипт», член Совета торгово-промышленной палаты РФ.