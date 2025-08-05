В Москве прошел единственный в мире аукцион редкого янтаря
В Москве завершился VIII Международный янтарный форум AmberForum'25, организованный Калининградским янтарным комбинатом Госкорпорации Ростех. Впервые в своей истории форум прошёл в столице - на территории ВДНХ - и привлек более 30 тысяч гостей, включая специалистов отрасли, инвесторов, коллекционеров, дизайнеров и иностранных гостей.
Точкой притяжения для широкой аудитории стала выставка-ярмарка изделий из янтаря, проходившая в дни форума. 40 ведущих производителей представили на ней 100 000 украшений и сувениров из балтийского самоцвета. Посетители высоко оценили ассортимент, оригинальность дизайна и уровень исполнения. За четыре дня работы выставки-ярмарки были проданы порядка 70% привезенных на форум изделий.
Центральным событием деловой программы форума стало пленарное заседание «Будущее янтарной отрасли». Участники обсудили перспективы выхода на новые международные рынки, технологические вызовы, цифровую трансформацию и подготовку кадров для отрасли. Особое внимание было уделено запуску системы маркировки изделий из янтаря с применением технологий искусственного интеллекта, которая должна обеспечить прозрачность происхождения продукции и сократить долю контрафакта на рынке.
В рамках форума также состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря, впервые организованный в Москве. Уникальные образцы, включая самородки и инклюзы, вызвали ажиотаж. Из 50 лотов был продан 41, а финальные цены на некоторые из них превысили стартовые в несколько раз. В торгах приняли участие коллекционеры и компании из России, Кувейта и Гонконга.
Одним из самых запоминающихся событий форума оказалась премьера модной коллекции «Русская душа». Впервые в истории форума был организован подиумный показ одежды с янтарными элементами, где балтийский самоцвет предстал как современный декоративный и культурный символ.
Международный янтарный форум AmberForum’25 – крупнейшее событие отрасли. В этом году он впервые прошел в Москве с 31 июля по 3 августа.