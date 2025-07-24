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Директор ООО УК «СИП» Алексей Лихачев комментирует возможность реализации проекта ПАО «КАМАЗ»

Бизнес
Проект якорного резидента компании «КамАЗ», которая рассматривает возможность разместить в Столыпинском индустриальном парке свое производство, сейчас находится на стадии разработки. Об этом рассказал сегодня директор ООО «УК СИП» Алексей Лихачев.


«Как и прописано в нашем положении по отбору резидентов, все инвесторы обязаны предоставить на рассмотрение Комиссии по отбору резидентов пакет документов, соответствующий юридическим нормам и требованиям безопасности. Мы рассматриваем заявки компаний, которые планируют размещать максимально невредные производства.

«КамАЗ» готовит документацию, которая будет рассмотрена на ближайшем заседании. Процедура прозрачная и знакомая всем членам Комиссии, в их компетенции не сомневаюсь, потому что все вопросы держу на личном контроле. Обязательно эта заявка также будет рассмотрена Общественным советом по созданию индустриального парка.

В 2024 году разработана проектная документация зоны благоустройства и отдыха территории индустриального парка, которой смогут пользоваться жители поселков. Площадь зоны составляет около 7,5 га, на территории зоны отдыха будут расположены детские и спортивные площадки, веревочный парк, места отдыха с беседками, зона проведения мастер классов и событийная зона. В выборе объектов, которые будут расположены в зоне отдыха принимали участие члены Общественного совета. Разработанная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. К работам планируется приступить сразу после создания производственных площадок», – прокомментировал директор ООО «УК СИП» Алексей Лихачев.