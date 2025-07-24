Государство, креативные индустрии и бизнес должны, объединившись, задавать вектор развития страны: Эд Барк

просмотров: 81

18 июля 2025 года в «Пространстве Возможностей» на базе Национального центра «Россия» прошла стратегическая сессия «Стратегический подход к инновациям и развитию цифрового будущего страны через проводников смыслов: блогеры, артисты, лидеры мнений».Организаторами выступили платформа Росмолодёжь.Форумы и медиахолдинг AllStars. Мероприятие собрало экспертов из госсектора, бизнеса, культуры и медиа, чтобы обсудить, как блогеры и артисты могут стать настоящими проводниками ключевых ценностей для молодёжи.Можно ли считать миллионы лайков показателем реального влияния? Как превратить популярность в конструктивное социальное воздействие? Эти и другие вопросы стали темой обсуждения на сессии.Екатерина Антонова — руководитель Федеральной дирекции форумов и программ Росмолодёжи.Эд Барк — генеральный директор и основатель медиахолдинга AllStars.Татьяна Мандрыкина — директор Центра развития молодёжных медиа «ШУМ».Владимир Березин — народный артист РФ, телеведущий и продюсер.Марина Ермошкина — директор по коммуникациям и развитию AllStars.Роберт Черникин (Фогель) — музыкант и автор песен.«Мы продвигаем стиль жизни молодого человека, основанный на ценностях добра, семьи и служения. Лидеры мнений помогают донести это до широкой аудитории современным языком», — отметила Екатерина Антонова, Росмолодёжь.«Мир меняется стремительно, и сейчас особенно важно объединять усилия — государства, креативных индустрий и бизнеса. Наша задача — идти не просто в ногу со временем, а задавать вектор. AllStars строит медиасреду, в которой ценности и тренды не противоречат друг другу», — заявил Эд Барк.«Сегодня медиа — это гораздо больше, чем площадка для развлечений. Это инструмент формирования мировоззрения. Мы в «ШУМе» создаём пространство, где креатив и смысл работают на одну цель — развитие молодого поколения», — подчеркнула Татьяна Мандрыкина.Кульминацией сессии стало подписание соглашения о партнёрстве между Росмолодёжью и медиахолдингом AllStars. Цель — масштабирование успешных кейсов взаимодействия с лидерами мнений, их интеграция в образовательные и форумные программы Росмолодёжи и усиление роли контента в формировании позитивных общественных установок.— платформа Федерального агентства по делам молодёжи, объединяющая ключевые события и образовательные инициативы ведомства.— медиахолдинг нового поколения. В его состав входят музыкальный лейбл AllStars Music и агентство AllStars Agency, специализирующееся на развитии артистов и блогеров. Среди артистов: Фогель, Эрик Ахметов, Торнике Квитатиани, ORXAN, Вито и др. AllStars создаёт экосистему, где творчество, бизнес и образовательные инициативы работают на общий результат.Движение Первых, Центр «ШУМ», Национальный центр «Россия», Мастерская новых медиа, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Диалог».