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Предпоказ аукционных лотов Янтарного комбината состоялся в рамках AmberForum

Бизнес
Предпоказ аукционных лотов Янтарного комбината состоялся в рамках AmberForum

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех доставил в Москву уникальные экземпляры солнечного камня стоимостью 12 миллионов рублей. Самородки и инклюзы станут лотами единственного в мире аукциона редкого янтаря, где их цена может возрасти в разы. Камни предварительно показали гостям и журналистам перед торгами, которые пройдут 2 августа на ВДНХ в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.

Участники предпоказа не только из России, но и из других стран смогли вживую увидеть и подержать в руках редкие виды солнечного камня: самородки весом более килограмма, инклюзы с включениями флоры и фауны, а также каплевидный янтарь. Все образцы сформировала сама природа десятки миллионов лет назад. Камни добыты Янтарным комбинатом в Приморском карьере Калининградской области за последние 13 лет.

Аукционная коллекция состоит из 51 лота. Её общая стартовая стоимость превышает 12 миллионов рублей. Особое внимание коллекционеров и инвесторов, как правило, привлекают крупные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году – пока четыре. Крупнейшим среди самородков на предстоящем аукционе станет камень под названием «Сувенир Балтики» весом 2,122 кг.

«Стартовая стоимость лотов в процессе торгов может вырасти в десятки раз. Например, на прошлом AmberForum инклюз с фрагментом доисторического листочка подорожал с 20 тысяч до 415 тысяч рублей. В споре за этот лот цена была повышена 395 раз, что стало рекордом для открытых торгов Янтарного комбината. Все вырученные от продажи редкого янтаря средства поступают в доход предприятия и после уплаты налогов, уже в качестве инвестиций, идут на развитие компании», – комментирует руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Инклюзы будут представлены и на аукционе этого года. В отличие от самородков, которые выставляются в нетронутом виде, инклюзы предварительно полируются до зеркального блеска. Эта процедура избавляет камень от природной корочки и делает включение удобным для просмотра с любого ракурса. Среди аукционной коллекции инклюзов стоит отметить самоцвет с доисторическим тараканом (лот №50) и прозрачный янтарь с хвойными иголками внутри (лот №35), который был обнаружен во время сортировки в начале этого года.

Ещё одна категория, которую представят на аукционе, – янтарь каплевидной формы. Эти редкие фрагменты сформировались при стекании смолы реликтовых деревьев. Они покрыты окисленной коркой и зачастую имеют «шейку» от крепления на дереве, полностью сохраняя первозданный вид. На аукцион будет выставлена янтарная капля весом 51 грамм. Такие крупные образцы добывают не чаще одного раза в год.

«Невозможно встретить два одинаковых образца янтаря. Каждый экземпляр уникален по форме, цвету, текстуре и включениям. Неповторимостью янтарь наделили природные факторы, например, условия и место истечения смолы, окружающие древние деревья флора и фауна. Даже воздушные пузырьки, застывшие внутри янтаря, создают сложнейшую игру света, определяя более двухсот оттенков, – от прозрачного до пейзажного. Аукцион 2 августа – это редкая возможность приобрести подлинные раритеты и прикоснуться к истории, навсегда запечатлённой в солнечном камне. Торги открыты для участия как российских, так и зарубежных физических и юридических лиц», – объясняет заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского Янтарного комбината Майя Скворцова.

Аукцион редких камней – неизменная часть деловой программы Международного янтарного форума AmberForum. В этом году форум пройдёт на ВДНХ в павильоне № 57 с 31 июля по 3 августа. Торги состоятся 2 августа в 12:00. Приём заявок завершится за час до начала аукциона. Самородки и каплевидный янтарь смогут приобрести юридические лица – как российские, так и иностранные, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. В борьбу за инклюзы могут вступить все желающие, в том числе физлица. 