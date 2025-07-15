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Рынок Auto-ID в России перестраивается с упором на локальные решения

Бизнес
Рынок Auto-ID в России перестраивается с упором на локальные решения

Компания «Клеверенс» зафиксировала рекордное количество активаций своего программного обеспечения на терминалах сбора данных UROVO за 2023-2024 годы. По состоянию на первую половину 2025 года прогнозируется, что к началу 2026 года количество активаций вырастет вдвое по отношению к 2024 году.

Технологический прорыв

Компания реализовала прямую интеграцию со встроенными сканерами ТСД UROVO без использования дополнительных утилит. Этот технологический прорыв радикально упростил процесс внедрения, сократил время запуска проектов и значительно повысил надежность работы комплексных решений.

«Раньше интеграция требовала сложных настроек и дополнительного ПО. Сейчас наши решения "из коробки" работают на всей линейке ТСД UROVO, что обеспечивает беспрецедентную скорость внедрения и минимизирует затраты клиентов», — отмечает Григорьев Никита, руководитель отдела маркетинга и рекламы.

Стратегическое партнерство


«Российский рынок является для нас стратегически важным, и открытие официального представительства — это закономерный шаг в развитии присутствия здесь. Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с российскими разработчиками ПО, это партнерство показывает, насколько эффективной может быть такая синергия. Наши устройства в сочетании с российским программным обеспечением создают оптимальные решения для автоматизации бизнес-процессов», — заявляет Сергей Шабанов, глава представительства UROVO в России.

Планы развития

Компании разрабатывают совместную дорожную карту интеграций, включающую поддержку перспективных моделей ТСД UROVO и специализированные отраслевые решения.

«Мы создаем экосистему автоматизации нового поколения. Сочетание высококачественного оборудования и передового ПО формирует стандарт для рынка Auto-ID в России», — заявляет Стариков Николай, руководитель отдела продаж «Клеверенс».


Фото: изображение от Freepik