«Вертолеты России» представили на форуме «Инженеры будущего» многоцелевой Ка-226Т

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех принял участие в XIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», который проходил в Тульской области. На статической экспозиции был представлен многоцелевой вертолет Ка-226Т.В рамках деловой программы форума холдинг обеспечил участие спикеров: вертолетчиков – Героев России, экспертов, провел мастер-класс по публичным выступлениям. Старт образовательной программе на форуме дала лекция Вадима Михеева, руководителя проектов перспективных разработок холдинга «Вертолеты России», доктора исторических наук. Большой интерес участников вызвала встреча с военными летчиками, Героями России Романом Кобецом и Иваном Болдаревым.В ходе практических занятий участники получили новые навыки инженерного проектирования, расширили свои знания в области беспилотных систем и радиоэлектроники. Кроме того, они выполнили реальные производственные задачи.«Холдинг традиционно участвует в этом форуме, так как работа с кадрами чрезвычайно важна для каждого нашего предприятия, региона, всей отрасли и для построения крепкого фундамента технологического суверенитета нашей Родины. Форум «Инженеры будущего» год от года собирает все больше участников и лучших экспертов со всей страны. Высокоэффективная программа строится на уникальном сплаве накопленного опыта и применения инновационных решений в авиастроении. Именно поэтому мы можем с уверенностью называть молодых специалистов, прошедших школу «Инженеров будущего», золотым кадровым запасом России. Я рад, что «Вертолеты России» непосредственно причастны к его созданию», – прокомментировал генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского и Приморского региональных отделения Союзмаш России Николай Колесов.Отдельный интерес всех участников вызвала статическая экспозиция форума. В этом году холдинг продемонстрировал легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, который отличается исключительной точностью висения, превосходной маневренностью и управляемостью, неприхотлив в эксплуатации. Улучшенные летно-технические характеристики вертолета Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.Одной из главных особенностей усовершенствованной модели вертолета Ка-226Т, названной «Альпинист», является возможность машины выполнять полеты в высокогорье, машина может применяться на высотах до 6,5 км. От предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с существенно возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус изготовлен с применением современных облегченных материалов.Вертолет имеет возможность установки внешнего дополнительного топливного бака, лебедки, внешней грузовой подвески, поискового прожектора. Для выполнения медико-эвакуационных работ в транспортной кабине вертолета устанавливается медицинский модуль. Предусмотрена установка системы складывания лопастей несущих винтов.«Многообразие вариантов использования вертолета Ка-226Т, его простота, надежность и широкие возможности являются отличным примером реализации инженерной мысли и решения множества поставленных задач, подобных тем, что когда-то стояли перед создателями базового типа Ка-226. Сегодня у молодых специалистов есть замечательная возможность лучше понять производственные процессы, чтобы в будущем создавать новые образцы летательных аппаратов», – прокомментировали в холдинге «Вертолеты России».XIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проходил с 23 июня в Тульской области. Мероприятие собрало порядка тысячи участников из 56 регионов России и более чем 70 стран, включая государства БРИКС. Конкурсный отбор составил более 500 человек на место. В числе прошедших — инженеры и специалисты 300 промышленных предприятий, а также студенты 30 ведущих технических вузов страны. Средний возраст участников — от 20 до 35 лет.