Стартовал бизнес-проект по повышению эффективности конноспортивных клубов

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Сооснователь Pradar Group и эксперт по управлению конноспортивными объектами Вита Козлова объявила о запуске нового направления бизнеса по созданию, реорганизации и стратегическому менеджменту конноспортивных клубов (КСК) в России.Новая структура ориентирована на достижение высокого уровня операционной и организационной эффективности в работе КСК, начиная от специализированных зоотехнических и тренировочных процессов до управления персоналом и внедрения премиального клиентского сервиса.По словам Виты Козловой, более 50 % КСК в России демонстрируют убытки или работают на пределе рентабельности, количество нерентабельных КСК может достигать 60–70 %.Основные причины – неэффективное управление, несоответствие инфраструктуры и качества услуг запросу потребителя, трудности в части обеспечения рентабельности услуг и привлечения новых клиентов. При этом спрос на качественные услуги, в том числе содержание частных лошадей, тренировочные программы и клубную инфраструктуру, значительно превышает предложение, особенно в премиум- и бизнес-сегментах, и этот дисбаланс сохранится еще как минимум 5–7 лет.«Клубы строятся, но практически все места в них заняты ещё до открытия. Очередь на размещение лошадей формируется на 2–3 года вперёд. Это говорит о системном дефиците: клубов нового поколения объективно не хватает», — поясняет Козлова.Несмотря на то, что наиболее активное развитие наблюдается в европейской части страны, даже в Центральном регионе и Московской области работает большое количество КСК, не соответствующих современным требованиям.«Клубы в хороших локациях теряют клиентов, потому что не предлагают нужного уровня сервиса. А ведь сервис и атмосфера — это не «опции», а основа экономики КСК», — отмечает эксперт.Наиболее уязвимыми она называет удалённые регионы восточнее Урала, где спортивная составляющая слабо представлена, а соревнования и мероприятия по повышению квалификации тренерского персонала проводятся нечасто.В последние 2–3 года драйверами роста конноспортивной отрасли стали:• частные инвестиции в загородные кластеры;• инфраструктурное включение КСК в девелоперские проекты;• рост интереса к верховой езде как образу жизни;• внешнеполитические факторы, повлиявшие на логистику и туризм.По словам Виты Козловой, сегодня имеются все предпосылки для формирования полноценной отрасли, в которой КСК — не самодеятельность, а профессионально управляемый объект с эффективной бизнес-моделью, квалифицированным персоналом, продуманной бренд-стратегией и прозрачными экономическими показателями и метриками.