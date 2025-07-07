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Интеллектуальные системы освещения для транспортных проектов

Бизнес
Интеллектуальные системы освещения для транспортных проектов

«Интеллектуальные транспортные системы» — это совместный проект Минцифры, Минпромторга и Минтранса России. Он призван обеспечить условия для внедрения отечественных цифровых решений на автодорогах страны для повышения безопасности дорожного движения, а в перспективе — для запуска на них беспилотного транспорта.

В целях подготовки предложений по совершенствованию регулирования в сфере дорожного хозяйства при внедрении интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в 2023 году была создана межведомственная рабочая группа.

В ее состав вошли сотрудники Минцифры, Минпромторга и Минтранса России, а также представители других госорганов и организаций, заинтересованных в развитии дорожного хозяйства при внедрении ИТС.

Среди основных задач рабочей группы — совершенствование документов по стандартизации, разработка планов мероприятий по реализации и улучшению регулирования в области дорожного хозяйства при внедрении ИТС. Ключевое направление деятельности — создание единой цифровой экосистемы транспортного сектора по всей стране.

В состав рабочей группы по подготовке предложений в рамках проекта развития ИТС включены генеральный директор ООО «Русский Свет» Дмитрий Храбров и заместитель генерального директора по развитию бизнеса Кирилл Погодаев.

Одним из направлений деятельности компании является разработка интеллектуальных систем освещения для объектов транспортной инфраструктуры. Применение высокотехнологичных решений в данной области позволяет создавать цифровую инфраструктуру, способную управлять эффективностью использования ресурсов в масштабе крупных городов, что в свою очередь увеличивает безопасность дорожного движения и комфорт водителей и пешеходов.

«Нам есть что предложить для развития интеллектуальных транспортных систем. Уверен, наш многолетний опыт работы с крупнейшими заказчиками в России, глубокая экспертиза и компетенции в области реализации сложных инжиниринговых систем могут принести практическую пользу при обсуждении и разработке проектных решений, направленных на цифровизацию дорог общего пользования. Инвестиции в интеллектуальные транспортные системы окупаются многократно. Внедрение ИТС — это не только комфорт для участников дорожного движения, это реальные плюсы для экономики. Сокращение сроков доставок, минимизация ДТП, оптимизация грузо- и пассажиропотоков — все это дает положительный эффект для национального хозяйства», — рассказал Дмитрий Храбров.

Фото: Изображение от Freepik