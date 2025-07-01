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Беспилотный грузовик нового поколения успешно преодолел маршрут, используя все российские комплектующие

Бизнес
Беспилотный грузовик нового поколения успешно преодолел маршрут, используя все российские комплектующие

Цельнометаллокордные шины, произведенные известным Шинным комплексом, стали ключевым компонентом второго поколения беспилотного грузовика «КАМАЗ Маяк-2», который был представлен на ПМЭФ-2025. Глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал инновационную разработку, преодолев более 150 километров по трассе М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.

Применение отечественных компонентов в подобных проектах отражает стратегический курс на развитие локализованной промышленной базы и укрепление технологического суверенитета. Использование российских шин в составе как экспериментальных, так и серийных транспортных решений рассматривается как шаг к снижению зависимости от внешних поставок в ключевых отраслях.

«Локализованная российская продукция может соответствовать требованиям самого передового транспорта», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Применение российских шин в проектах нового поколения демонстрирует готовность отечественной промышленности обеспечивать устойчивость поставок и соответствовать актуальным требованиям по надёжности, безопасности и технологической независимости.