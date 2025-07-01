Беспилотный грузовик нового поколения успешно преодолел маршрут, используя все российские комплектующие

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Цельнометаллокордные шины, произведенные известным Шинным комплексом, стали ключевым компонентом второго поколения беспилотного грузовика «КАМАЗ Маяк-2», который был представлен на ПМЭФ-2025. Глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал инновационную разработку, преодолев более 150 километров по трассе М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.Применение отечественных компонентов в подобных проектах отражает стратегический курс на развитие локализованной промышленной базы и укрепление технологического суверенитета. Использование российских шин в составе как экспериментальных, так и серийных транспортных решений рассматривается как шаг к снижению зависимости от внешних поставок в ключевых отраслях.«Локализованная российская продукция может соответствовать требованиям самого передового транспорта», – прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».Применение российских шин в проектах нового поколения демонстрирует готовность отечественной промышленности обеспечивать устойчивость поставок и соответствовать актуальным требованиям по надёжности, безопасности и технологической независимости.