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Инженер KAMA TYRES отмечен наградой федерального уровня

Бизнес
Инженер KAMA TYRES отмечен наградой федерального уровня

Олег Соколов, руководитель отдела испытаний и омологации шин в ООО «Научно-технический центр «Кама», входящем в состав Шинного комплекса KAMA TYRES, стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года – 2024» в номинации «Химия и химические технологии». Его имя было включено в список профессиональных инженеров России. Кроме того, Олег Соколов получил диплом и памятную медаль в честь своей победы.

«Мы гордимся тем, что в коллективе KAMA TYRES работают такие высококвалифицированные специалисты, как Олег Соколов. Его победа в престижном инженерном конкурсе подтверждает высокий уровень экспертизы, накопленной в научно-техническом центре компании. Именно такие профессионалы создают фундамент технологического развития и способствуют укреплению позиций отечественного шинного производства», — прокомментировал исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов

Олег Соколов уже более четверти века трудится в сфере производства шин. Свою карьеру он начал на Нижнекамском заводе грузовых шин, где прошёл путь от простого слесаря до руководителя отдела испытаний и омологации. Свою первую практику на предприятии он получил ещё во время учёбы в Нижнекамском политехническом колледже, а с 2001 года работает в шинной промышленности.

В Научно-техническом центре «Кама» Олег Соколов руководит процессом приёмки новых моделей шин, их тестированием на дорогах и адаптацией к требованиям автопроизводителей, омологацией шин в том числе для комплектации ведущих российских автозаводов. Одним из значимых профессиональных достижений Олега Соколова является участие в проекте «Кортеж». В рамках этого проекта он участвовал в разработке и испытаниях шин для автомобилей специального назначения.

Кроме того, Олег Соколов является автором научных работ и патента, посвящённых улучшению эксплуатационных характеристик зимних шипованных шин.

В рамках Всероссийского конкурса «Инженер года», который проводится при поддержке Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений, проходит отбор и поддержка специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие инженерных решений и технологических разработок в России. В 2024 году в конкурсе приняли участие более 70 тысяч человек из 60 регионов России, а в финал вышли около тысячи инженеров.

В конкурсе также участвовал Вячеслав Судяков, ведущий инженер-конструктор отдела проектирования шин НТЦ «Кама». По результатам первого тура он был отмечен сертификатом в номинации «Транспорт».