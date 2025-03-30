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Процесс импортозамещения в химической промышленности: полимерная сера под контролем России

Бизнес
Процесс импортозамещения в химической промышленности: полимерная сера под контролем России


Полимерная (нерастворимая) сера — необходимый продукт в шинной промышленности, является вулканизирующим агентом и придаёт дополнительную прочность шинам. В России производство полимерной серы полностью отсутствует, страна вынуждена закрывать потребность в этом продукте импортом.
Приказом № 4743 от 15.11.2022 Минпромторг утвердил план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности, в который, в том числе, вошла сера полимерная марки ОТ-33. Именно такой продукт будет производить ПАО «Татнефть» из природного газа после окончания строительства установки получения нерастворимой серы.

Всё лицензионное оборудование, производимое под контролем компании-подрядчика ООО «Газсёрф», изготовлено, прошло входной контроль и заводские испытания в присутствии представителей заказчика (ПАО «Татнефть») и находится в процессе отгрузки. Запуск запланирован до конца 2025 года.

Производственно-инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектах в подготовке и переработке газа, криогенных процессах и воздухоразделении, предлагающая концептуальный инжиниринг, проектирует, производит, запускает и налаживает поставляемое оборудование: установки осушки газа, очистки газа и фракционирования газа, мини-СПГ и т. п. Экспертиза базируется на более 50 запущенных в эксплуатацию новых объектах и около 150 объектах после наладочных и сервисных работ.

Александра Бочарова, генеральный директор: «Введение в эксплуатацию установки получения полимерной (нерастворимой) серы значительно снизит зависимость по этому компоненту от иностранных рынков и повысит технологический суверенитет России».

Фото: от пресс-службы компании «Газсёрф»