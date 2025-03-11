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Новое мобильное приложение для автоматического подсчета колоний на подложках Петритест®

Бизнес
Новое мобильное приложение для автоматического подсчета колоний на подложках Петритест®

Научно-производственное объединение «Альтернатива» представило первое в России мобильное приложение, которое автоматически считает колонии микроорганизмов на экспресс-тестах Петритест®.
Программа использует передовые технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта, что позволяет быстро и точно считать бактериальные и грибковые колонии. Чтобы воспользоваться приложением, достаточно сфотографировать подложку Петритест® – алгоритмы проанализируют изображение, определят количество колоний и рассчитают КОЕ/мл по специальной формуле.

Что делает приложение Петритест уникальным?

• Современные технологии – инновационные алгоритмы обеспечивают высокоточную обработку изображений и учет всех обнаруженных колоний.
• Быстрые результаты – анализ выполняется за несколько секунд, значительно ускоряя процесс исследований.
• Совместимость с различными средами – приложение корректно работает с агаризованными и сухими подложками Петритест®.
• Интуитивно понятный интерфейс – удобное управление, возможность настройки параметров и визуализация результатов.
• Архив подсчетов – все данные сохраняются, что позволяет пользователю вернуться к истории исследований в любое время.

Приложение будет полезно специалистам в различных сферах: от пищевой и промышленной отрасли до науки, ветеринарии, водоснабжения и образовательных учреждений.

«Мы стремимся автоматизировать и упростить микробиологические исследования. Новое приложение станет надежным помощником для всех, кто работает с тестами Петритест®», - сообщили в НПО «Альтернатива».
Скачать приложение можно уже сейчас на сайте petritest.ru.


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https://petritest.ru/?erid=2SDnjbui2zG