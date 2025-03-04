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Вдохновленные Оскаром: российские бренды поддержали номинацию Борисова

Бизнес
Юрий Борисов стал первым за долгое время российским актером, номинированным на премию «Оскар», и это мгновенно превратило его участие в премии в один из самых обсуждаемых инфоповодов в России. В соцсетях появлялись шутки, посты с поддержкой и мемы, а бренды активно включились в обсуждение, запуская креативные акции и пасхалки.
Вдохновленные Оскаром: российские бренды поддержали номинацию Борисова



Один из известных банков предложил отметить номинацию Борисова походом в кино: с 3 по 9 марта клиенты по всей стране могут купить билет по карте банка и получить его стоимость обратно в виде бонусов. Такой жест кажется особенно символичным — участие российского актера в главной кинопремии мира отмечают именно просмотром фильмов.

Другие компании тоже поддержали момент. В поисковиках появилась скрытая пасхалка: если ввести запрос «Оскар лучшие речи», появлялась надпись «Юра, может пригодиться». В популярном поисковом агрегаторе предложили новый тост — теперь ложку супа можно есть не только «за маму и папу», но и «за Юру».

Фото: изображение от Freepik