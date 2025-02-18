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ОТП Банк в рейтинге сервиса Борбанк занял 6 место благодаря цифровой активности

Бизнес
ОТП Банк в рейтинге сервиса Борбанк занял 6 место благодаря цифровой активности

ОТП Банк занял 6-е место в рейтинге самых популярных банков в интернете по итогам 2024 года. Рейтинг, составленный сервисом Бробанк, основан на комплексной оценке («Индексе популярности») работы кредитных организаций в онлайн-пространстве и охватывает более 150 крупнейших по активам банков России.

При составлении рейтинга учитывались четыре ключевых параметра, характеризующих онлайн-активность и востребованность банков в онлайн-сегменте:

• Популярность сайтов — оценка посещаемости официальных сайтов кредитных организаций.

• PR-активность — частота брендовых запросов банков в поисковых системах.

• SMM-активность — уровень активности и вовлеченности в социальных сетях.

• Востребованность мобильных приложений — количество отзывов и оценок мобильных приложений банков в магазинах приложений.

Рейтинг отражает комплексную оценку этих показателей, которые фиксировались по итогам или в течение всего 2024 года. ОТП Банк продемонстрировал высокий результат по всем четырем категориям, что позволило ему занять место в десятке лидеров с индексом популярности 10 090,66 баллов.

Методика составления рейтинга Бробанка включает в себя регулярный мониторинг данных по посещаемости сайтов, анализ поисковых запросов, динамику вовлеченности в социальных сетях, а также мониторинг отзывов и оценок мобильных приложений. Это дает возможность сформировать объективную картину популярности банков, которая основывается не только на их размере, но и на эффективности их работы в интернете и через дистанционные каналы обслуживания.

ОТП Банк продолжает укреплять свои позиции в цифровом пространстве, обеспечивая клиентам удобство и доступность банковских услуг в любой точке страны. Так, 97 % сервисных операций осуществляются полностью удаленно, а при решении вопроса в отделении банка в 80 % случаев запрос решается в срок до 10 минут.

Бробанк — независимый сервис по анализу и составлению рейтингов банков. Его исследования основаны на комплексной оценке публичных данных, а также на анализе реальной активности пользователей в интернете.

Фото: изображение от Freepik