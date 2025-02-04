4 Февраля 2025 ВТОРНИК
Новости
18:58 | 03 февраля
Юные казачата встретились с участником СВО
18:00 | 03 февраля
В регионе ввели на 9% квадратных метров жилья больше, чем в Кировской области и Республике Мордовия вместе взятых
17:30 | 03 февраля
Знание.Родители: как развивается просветительская работа с сообществом родителей по всей стране
17:18 | 03 февраля
Политологи об увольнении министра транспорта: «В команде Бусаргина нет места тем, кто не способен эффективно решать поставленные задачи»
14:01 | 03 февраля
А вы уже скачали? Доцент СГУ о новой нейросети DeepSeek
13:00 | 03 февраля
В музее СВО рассказали о БПЛА на передовой и в тылу
12:30 | 03 февраля
Питерские «серебряные» волонтеры отправили на фронт молочные каши
11:04 | 03 февраля
Саратовские учёные создали органический «пластырь» для сельскохозяйственных животных
09:27 | 03 февраля
Усадьба графа Нессельроде стала реестровым объектом культурного наследия
09:50 | 01 февраля
Дмитрий Олейник:"Виновные в нападении на журналистов должны быть наказаны"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

Бизнес

Инновация в области консервантов для пищевой промышленности
Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

Современная пищевая индустрия стремится предложить потребителям безопасные и высококлассные продукты. Параллельно производители решают сложную задачу: как увеличить сроки годности без ущерба для свойств продукции, сохраняя её вкусовые характеристики.
Ключевую роль в предотвращении порчи пищевых продуктов по-прежнему играют методы консервирования, в том числе с использованием химических консервантов. С каждым годом необходимость в разработке консервирующих добавок для различных видов продукции увеличивается. На это влияют как объемы торговли, так и изменившийся образ жизни.

С одной стороны, темпы урбанизации приводят к повышенной потребности в долго хранящихся продуктах. С другой – пищевые привычки изменяются, растет потребительская осведомленность. Покупатель тщательно следит за составом продукта и предпочитает здоровую пищу.
Специалисты отмечают, что производители пищевой продукции предпочитают использовать консерванты, сочетающие в себе два направления – долговременное сохранение свежести конечного продукта и экологичность.

Примером такого взвешенного подхода служит новая консервирующая добавка Униконс® Люкс производства ООО НПО «Альтернатива». Как отмечают представители НПО, работа по разработке новых препаратов занимает длительное время. Это кропотливая работа, которая начинается от идеи и не заканчивается даже тогда, когда добавка выходит на рынок. «Всегда важна обратная связь, а в секторе b2b особенно. Работа в пищевой отрасли накладывает повышенную ответственность», - уверены в компании.

Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

Униконс® Люкс – инновационная разработка, объединяющая эффективность, экологичность и соответствие современным стандартам. Этот препарат предупреждает развитие микробиальной и грибной флоры, обладает широким спектром действия и подходит для всех отраслей пищевой промышленности. Остановимся немного подробнее на двух отраслях.

Эффективность в производстве мясной продукции

Униконс® Люкс активно подавляет развитие патогенной микрофлоры, плесневых грибов и дрожжей, которые могут содержаться в мясе и мясных полуфабрикатах. Особенно важно, что консервант эффективно нейтрализует кишечную палочку (Escherichia coli) – самую распространенную причину пищевых отравлений.

Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

Благодаря жидкой форме Униконс® Люкс удобен в использовании: он не требует дополнительного оборудования или изменений в технологическом процессе. Консервант можно наносить на поверхность мяса/мясного изделия или вносить в объем продукта любым удобным способом, сохраняя его вкус, аромат и текстуру.

Препарат совместим с термической обработкой, включая пастеризацию, ультравысокотемпературную обработку и другие стандартные процессы приготовления пищи.

Решение для кулинарии

Униконс® Люкс также идеально подходит для кулинарной отрасли. Например, многокомпонентные салаты, в том числе заправленные майонезом, создают благоприятную среду для роста патогенов.

Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

Препарат эффективно ингибирует рост микроорганизмов, обеспечивая сохранение качества и безопасности таких блюд. Его бактерицидное и бактериостатическое действие позволяет поддерживать свежесть готовой продукции на должном уровне.

Преимущества нового поколения консервантов

Униконс® Люкс представляет собой современное решение, которое увеличивает срок годности продукции, сохраняет вкус, текстуру и аромат продуктов, не требует сложной адаптации технологических процессов и подходит для использования в различных направлениях пищевой промышленности.
Отметим также, что консервант биоразлагаем, что снижает воздействие на окружающую среду.

Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

Еще одно преимущество препарата – избирательность действия. Его консервирующее действие никак не влияет на полезные микроорганизмы, например, на заквасочные культуры, которые используются для изготовления сыров и йогуртов. Таким образом, Униконс® Люкс подавляет нежелательную микрофлору, сохраняя при этом полезную.

Инновационный консервант Униконс® Люкс устанавливает новые стандарты качества и безопасности, отвечая современным требованиям потребителей и производителей.

Реклама
Рекламодатель: Екатерина Арляпова
ИНН 645401343408
erid:2SDnjdkWmzt