Униконс® Люкс – новая разработка НПО Альтернатива

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Эффективность в производстве мясной продукции

Решение для кулинарии

Преимущества нового поколения консервантов

Современная пищевая индустрия стремится предложить потребителям безопасные и высококлассные продукты. Параллельно производители решают сложную задачу: как увеличить сроки годности без ущерба для свойств продукции, сохраняя её вкусовые характеристики.Ключевую роль в предотвращении порчи пищевых продуктов по-прежнему играют методы консервирования, в том числе с использованием химических консервантов. С каждым годом необходимость в разработке консервирующих добавок для различных видов продукции увеличивается. На это влияют как объемы торговли, так и изменившийся образ жизни.С одной стороны, темпы урбанизации приводят к повышенной потребности в долго хранящихся продуктах. С другой – пищевые привычки изменяются, растет потребительская осведомленность. Покупатель тщательно следит за составом продукта и предпочитает здоровую пищу.Специалисты отмечают, что производители пищевой продукции предпочитают использовать консерванты, сочетающие в себе два направления – долговременное сохранение свежести конечного продукта и экологичность.Примером такого взвешенного подхода служит новая консервирующая добавка Униконс® Люкс производства ООО НПО «Альтернатива». Как отмечают представители НПО, работа по разработке новых препаратов занимает длительное время. Это кропотливая работа, которая начинается от идеи и не заканчивается даже тогда, когда добавка выходит на рынок. «Всегда важна обратная связь, а в секторе b2b особенно. Работа в пищевой отрасли накладывает повышенную ответственность», - уверены в компании.Униконс® Люкс – инновационная разработка, объединяющая эффективность, экологичность и соответствие современным стандартам. Этот препарат предупреждает развитие микробиальной и грибной флоры, обладает широким спектром действия и подходит для всех отраслей пищевой промышленности. Остановимся немного подробнее на двух отраслях.Униконс® Люкс активно подавляет развитие патогенной микрофлоры, плесневых грибов и дрожжей, которые могут содержаться в мясе и мясных полуфабрикатах. Особенно важно, что консервант эффективно нейтрализует кишечную палочку (Escherichia coli) – самую распространенную причину пищевых отравлений.Благодаря жидкой форме Униконс® Люкс удобен в использовании: он не требует дополнительного оборудования или изменений в технологическом процессе. Консервант можно наносить на поверхность мяса/мясного изделия или вносить в объем продукта любым удобным способом, сохраняя его вкус, аромат и текстуру.Препарат совместим с термической обработкой, включая пастеризацию, ультравысокотемпературную обработку и другие стандартные процессы приготовления пищи.Униконс® Люкс также идеально подходит для кулинарной отрасли. Например, многокомпонентные салаты, в том числе заправленные майонезом, создают благоприятную среду для роста патогенов.Препарат эффективно ингибирует рост микроорганизмов, обеспечивая сохранение качества и безопасности таких блюд. Его бактерицидное и бактериостатическое действие позволяет поддерживать свежесть готовой продукции на должном уровне.Униконс® Люкс представляет собой современное решение, которое увеличивает срок годности продукции, сохраняет вкус, текстуру и аромат продуктов, не требует сложной адаптации технологических процессов и подходит для использования в различных направлениях пищевой промышленности.Отметим также, что консервант биоразлагаем, что снижает воздействие на окружающую среду.Еще одно преимущество препарата – избирательность действия. Его консервирующее действие никак не влияет на полезные микроорганизмы, например, на заквасочные культуры, которые используются для изготовления сыров и йогуртов. Таким образом, Униконс® Люкс подавляет нежелательную микрофлору, сохраняя при этом полезную.Инновационный консервант Униконс® Люкс устанавливает новые стандарты качества и безопасности, отвечая современным требованиям потребителей и производителей.РекламаРекламодатель: Екатерина АрляповаИНН 645401343408erid:2SDnjdkWmzt