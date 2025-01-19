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Перспективы российского рынка гаджетов: что ожидает отечественных производителей?

Бизнес
Перспективы российского рынка гаджетов: что ожидает отечественных производителей?


Падение продаж смартфонов и гаджетов наблюдается в России в течение года. При этом жители страны, покупая меньшее количество техники и аксессуаров к ней, стали платить намного больше денег из-за роста цен. Аналитики делают неутешительные прогнозы и на предстоящий год – отечественный цифровой рынок продолжит сокращаться.

Своей точкой зрения на ситуацию поделился Алексей Козловский, эксперт и производитель беспроводных наушников Efaria. По его мнению, те российские предприниматели, кто задумается о социальной пользе своего продукта, смогут конкурировать на рынке.

Согласно данным статистики, отечественные потребители активно приобретают китайские бренды – это следствие ухода с рынка таких гигантов, как Samsung и Apple. В 2024 году россияне купили 29,6 млн умных мобильных устройств (+ 4 %), потратив 715,3 млрд рублей (+ 5%). Первую позицию на рынке, как и в предыдущий год, занимает китайская компания Xiaomi, удерживая долю в 23 % вместе со своими «дочками» Redmi и Poco. Алексей Козловский рассказал, кто, по его мнению, может стать новым лидером рынка.

Эксперт подчеркивает: рынок гаджетов в России резко сокращается. Выйти в лидеры смогут умеющие развиваться и вести бизнес предприниматели, которые начнут выпускать альтернативные продукты. Важно, чтобы производство товара приносило потребителям пользу, а не помогало «убивать время». Вперед смогут вырваться те, кто вложит в производство особый общественный смысл, уникальную социальную идею.

Создание продукта не только для потребления, но и во благо общества станет преимуществом. Если предприниматели это поймут и смогут создать такую отстройку, они смогут развиваться дальше и занять лидирующие позиции на рынке. Алексей Козловский отмечает: социальное направление сегодня приобретает статус «жизненно необходимого».

Также эксперт обратил внимание на увеличение спроса со стороны госсектора и госкорпораций на отечественное IT-оборудование и гаджеты. Для предпринимателей в стране – это не только мощный стимул, но и страховочный элемент отрасли.