Экоинициатива по сбору Батареек в креативных пространствах

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31 октября 2024 года компания «Перспектива Групп» провела уникальное мероприятие, приглашая журналистов и экоблогеров на производство Национальной Экологической Компании (НЭК) в Ярославле. Это событие стало кульминацией совместного проекта, который стартовал в июле 2024 года, по установке контейнеров для сбора батареек в креативных пространствах Москвы и Санкт-Петербурга, таких как коворкинги «Ясная Поляна», Корейский культурно-просветительский центр НАН, Третий кластер и многие другие.Десять лидеров мнений, среди которых Алексей Надёжин, Олеся Бесперстова, Мария Сморыгина, Кристина, редактор канала ШЭР, издание «Экосфера» и многие другие отправились в Ярославль с миссией просвещения общественности о важности сбора батареек с истекшим сроком годности. Экскурсию по производству организовал Александр Климов, директор по развитию НЭК, который детально рассказал о процессах переработки, утилизации отходов и необходимости ответственного обращения с батарейками.Процесс переработки батареек представляет собой сложную и многоступенчатую технологическую процедуру. Вначале осуществляется измельчение батареек, после чего происходит отделение лёгкой фракции, включающей в себя частички пластиковой обертки и внутренние изоляционные пленки. Затем следует этап разделения на металлические и неметаллические компоненты. С помощью мощного магнитного вала металлические частицы классифицируются на сталь и цветные металлы. Неметаллическое содержимое батареек направляется в печь, где, при помощи высоких температур и большого колонного фильтра, выделяются два ценных вещества: оксид цинка и тетроксид марганца. Этот процесс не только способствует эффективной переработке отходов, но и позволяет извлекать полезные материалы для дальнейшего использования.Дмитрий Шушерин, представитель «Перспектива Групп», подчеркнул: «Мы стремимся расширить географию пунктов сбора батареек. Участие в этом важном деле — наш долг перед планетой. Каждый собранный элемент — это шаг к более чистому будущему».Таким образом, проект не только способствует экологической ответственности, но и вдохновляет горожан на активные действия ради сохранения природы.